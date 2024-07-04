Родители выступили против рекомендаций по воспитанию детей

Рекомендации Минпросвещения «от 0 до 18» по воспитанию детей могут вызвать непринятие у родителей, отметила в эфире НСН Ольга Леткова.

Программа для родителей «от 0 до 18» выглядит как очередная попытка государства вмешаться в жизнь семьи, заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с НСН.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что Минпросвещения планирует разработать программу для родителей «от 0 до 18», которая включит рекомендации по воспитанию детей на каждый день. Он пояснил, что каждый родитель таким образом получит памятку и будет знать о всех возможностях, которые дает государство для того, чтобы спокойно принимать решения о рождении второго, третьего и последующих детей. Леткова считает, что рекомендации не принесут положительный результат.

«Может случиться наоборот, что люди не захотят рожать детей, потому что государство им не доверяет, ставит под сомнение их компетентность. Это выглядит, как очередная попытка вмешаться в жизнь семьи: учить, как правильно делать. Со стороны родителей это может вызвать непринятие. Вряд ли кто-то будет пользоваться этими рекомендациями, тем более что сейчас очень много и литературы на этот счет, и специалистов. Если у родителя есть какая-то проблема, он вполне может воспользоваться услугами специалиста, если ему это потребуется. В данном случае никто не просил учить родителей. Воспитание детей – это индивидуальная и творческая задача», – сказала Леткова.



Она отметила, что такие рекомендации были бы уместны, если бы их подготовили для педагогов в школах. По словам Летковой, Минпросвещения напрасно считает, что может «учить» родителей воспитанию детей.

«Считаю, что Минпросвещения должно осуществлять воспитание детей в образовательных организациях, это его основная задача. Такое пособие было бы уместным, если бы оно было подготовлено для педагогов в школах. Минпросвещения еще не очень справилось с этой задачей на уровне образовательных организаций, но, тем не менее, считает возможным учить родителей, как правильно воспитывать детей. Такие инициативы ставят под сомнение способность родителей воспитывать своих детей самостоятельно со стороны Минпросвещения и других госорганов. Думаю, что это некорректно. Вряд ли инициатива может принести хороший результат», – добавила собеседница НСН.



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