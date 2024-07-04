Восемь способов помочь ребенку найти цель в жизни без давления и ссор

Нашли ли вы сами свое предназначение или только идете к формулированию цели всей своей жизни, следующие 8 советов помогут вам поспособствовать развитию вашего ребенка и раскрыть его таланты.

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Поощряйте воплощение идей

Неважно, будет это подработка летом или семейная премьера документального фильма, снятого на смартфон, — поддерживайте идеи ребенка и помогайте им достичь этапа реализации, какими бы несерьезными они ни казались. Взрослые не любят работать бесплатно, но у детей такого предубеждения еще нет — им важно почувствовать силу своих идей и убедиться, что каждую из них реально реализовать, даже если проект не станет коммерческим.

Позвольте учить других

Если ребенок успел стать экспертом для своего возраста в каком-то хобби или деле, разжечь страсть к этому занятию может возможность побыть в роли ментора и учить других — это укрепляет веру детей в себя. Например, вы можете организовать кружок выходного дня для детей ваших знакомых или позволить своему школьнику быть репетитором для учеников начальных классов. Это не только опыт, но и возможность почувствовать, каково это — взять на себя ответственность за другого человека.

Развивайте дух предпринимательства

Ранний опыт ведения бизнеса также может помочь детям найти для себя дело всей жизни если не сразу, то в будущем. Разумеется, важно объяснить, что важны не только деньги, но и социальная ответственность проекта. Например, можно предложить реализовать овощи с приусадебного участка или выгуливать соседскую собаку за деньги. Если у ребенка есть любимое хобби, которое можно монетизировать, – это так же может быть хорошим опытом и уроком целеустремленности.

Не осуждайте за выбор

Один из полезных навыков родителя — умение не давить авторитетом. Прислушайтесь, к чему лежит душа у ребенка, а не пытайтесь предложить «кое-что получше». Зачастую дети сами не понимают, выбрали ли они секцию сами или их заставляет ходить на тренировки мама. Если ребенок поделился мыслью, что хотел бы играть на рояле, постарайтесь обеспечить такую возможность, вместо того чтобы предлагать более компактную гитару. Вероятно, вам удастся настоять на своем, но интерес угаснет в ту же секунду.

Задайте вопрос «почему?»

Не забывайте общаться с детьми об их интересах и изучать их мотивы и предпочтения в доверительных разговорах — возможно, вам даже удастся сформулировать релевантный совет. Это не только укрепит отношения, но и позволит ребенку ответить на важные вопросы в том числе и для себя. «Почему тебе нравится больше хоккей, а не футбол?», «Почему ты хочешь бросить шахматы?», «Почему ты не любишь гулять во дворе»? — это лишь несколько примеров.

Разжигайте «искру»

Начать поиск призвания стоит с выявления интересов ребенка. Если они неочевидны, попробуйте понаблюдать, что дети делают в свободное время, чем гордятся, о чем любят говорить. Как только в ребенке просыпается интерес, постарайтесь его всячески поддерживать и обеспечить возможности для развития. Например, маленькому любителю собирать камни на пляже может понравиться музей минералов, а юной певице — поход в караоке.

Привлекайте наставников

Родители не всегда могут быть экспертами в области интересов подрастающего поколения, к тому же исследования показывают, что целеустремленные дети часто интуитивно ищут наставников вне дома. Это может быть как тренер секции или репетитор, так и ваш знакомый, который может поделиться профессиональным опытом. Например, если ребенок хочет стать пилотом, ему может быть интересно пообщаться с представителем профессии. Взрослый уровень покажет подростку, что он важен, а к его мечтам относятся серьезно.

Обеспечьте разнообразие

Сложно найти любимое дело, не занимаясь ничем новым годами. Постоянство может быть важным в спорте и многих других сферах, но не заставляйте ребенка расплачиваться за сиюминутный интерес многолетней «отработкой». Иногда достаточно лишь попробовать, чтобы попрощаться с иллюзиями и передумать. Планируйте совместное времяпрепровождение так, чтобы и вы, и наследники получили новые эмоции. Волонтерство, постройка скворечника и даже приготовление ужина могут стать тем самым опытом, который раскроет большой талант.

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