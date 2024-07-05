Как выстроить гармоничные взаимоотношения с детьми-подростками

Период подросткового возраста ассоциируется у многих с беззаботной юностью, новыми открытиями и осознанием того, что вся жизнь впереди. Но мало кто из сегодняшних взрослых помнит, насколько трудно проживать этот возраст в эмоциональном плане. Пубертатный период характеризуется повышенная восприимчивостью взрослеющего человека к любым раздражителям, сверхэмоциональностью, плаксивостью. Поэтому отношения в семье в это время не всегда могут быть гармоничными. Как избежать конфликтов и достойно пройти кризис подросткового возраста? Несколько советов родителям от экспертов.

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Какой он, этот возраст?

Детский мотиватор и магистр-профориенитолог Вероника Семенцова выделяет следующие периоды переходного возраста:

1) подростковый этап (11-15 лет), в котором важными становятся вопросы отношений с близкими и сверстниками, и ярко проигрывается кризис отношений, начиная с 11 лет. В данном периоде максимально остро проигрываются ситуации, которые касаются: занимаемых ролей в семье, важности авторитетов в семье и семейных правил, уровня доверия и стиля взаимоотношений ребенка с мамой, уважения и принятия отца. Чем менее понятны были правила семьи подростку ранее, чем меньше последовательных цепочек "действие-последствия", тем сложнее будет проходить данный период. Здесь очень важно сохранить баланс свободы выбора ребенка без потери свобод родителей. Если в детстве было много запретов и обесценивания от родителей, то данный период пройдет максимально сложно для всех.

В любых ситуациях, когда вы не смогли договориться с подростком, необходимо обращаться к специалисту, который не только разрешит данный конфликт, но и научит вас договариваться друг с другом далее. Необходимо ввести правила семьи и договориться жить вместе, максимально уважая друг друга.

2) этап ранней юности (15-18 лет), в котором на первое место выходит осознанный и активный путь к выбору будущей профессии, как логическое окончание школьной программы, и ярко проигрывается кризис мировоззрения, начиная с 15 лет;

И если во время первого периода необходимо учитывать то, что перед вами ещё ребёнок, то второй период требует отношения к подростку как ко взрослой личности.

Я тебя слышу

"Подросток - это всё тот же ребёнок, но с просыпающимися гормонами, которые он не может контролировать. Его организм не знает, как справляться с этим состоянием, родители не объясняют что и почему. Получается, ребёнок остаётся один на один с переходным возрастом и реагирует так, как может и умеет. Взрослые не могут прожить это за ребёнка, но могут объяснить, что с ним происходит. Рассказывайте, что смена настроение - это нормально в этот период. То довольный, то хочется плакать, то всех убить - это проходят все. Важно рассказать, об этом, что бы ребёнок не чувствовал себя изгоем. Говорите с ребёнком больше. Не поучайте, а говорите, рассказывайте, как гормоны начинают работать. Тело может ныть, т.к. растёт быстрее, чем мышцы, сухожилия, суставы, да и вообще внутренние органы", — говорит кризисный психолог Светлана Балабан.



Она настаивает на том, что поучения от родителей бесполезны, куда эффективнее будет равный диалог и внимательность по отношению к эмоциям ребёнка:

"Обращайте внимание на слёзы, на повышенную тревожность не свойственную вашему ребёнку. Особенно в 8-9 классах. Здесь, если пропустить тревогу и понижающуюся самооценку, то последствия могут быть тяжёлыми. Вплоть до депрессии и суицида. Задача родителей помочь, а не давить. К сожалению, по статистике сейчас всё больше подростков психически не справляются с информационной нагрузкой и тогда невролог или психиатр прописывают противотревожные препараты и антидепрессанты. И это бич современности... Дети ещё не познали жизнь, а психика уже даёт сбой. Поэтому, если ребёнок стал замыкаться в себе, плакать по поводу и без, нервный, тревожный, агрессивный. Вы пытаетесь поговорить, а в ответ стена - ищите хорошего психолога!", — призывает Светлана.



Когда бить тревогу

Психолог, семейный консультант Эмма Райман перечислила ситуации, в которых родителям лучше воспользоваться помощью специалистов, поскольку справиться самостоятельно весьма затруднительно:

Длительные и острые конфликты. Если конфликты становятся постоянными и серьезно нарушают семейную гармонию.

Серьезные изменения в поведении. Резкие изменения в поведении подростка, такие как злость, депрессия, изоляция, отказ от общения или учебы.

Проблемы с самооценкой и самоповреждением. Низкая самооценка, саморазрушительное поведение или мысли о самоубийстве.

Проблемы с законом и зависимостями. Участие в противоправной деятельности, употребление наркотиков или алкоголя.

Сложности в адаптации и социализации. Трудности в общении с ровесниками, проблемы с адаптацией в школе или других социальных кругах.

Специалист подчеркнула, что родителям важно быть готовыми адаптироваться к потребностям и желаниям своих взрослеющих детей в этот период, прислушиваться к ним, поддерживать их. Но главное даже не это, а постоянное общение с ребёнком, вовлечённость в его жизнь.