Нарисовать красивую картинку о счастливой жизни в соцсетях — ежедневная головоломка для многих пользователей. В погоне за одобрением незнакомых комментаторов женщины показывают не только роскошные покупки и путешествия, но и безупречную внешность, которая, как правило, далека от реальности. Чтобы снискать признание, они уменьшают свои пропорции, очищают кожу, увеличивают формы и накладывают различные фильтры. Некоторые из них идут еще дальше: не задумываясь о последствиях, «улучшают» не только себя, но и своих детей. Кто такие Facetune-матери и как любовь к ретуши разрушает психику ребенка — разбиралась «Лента.ру».

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Как и зачем матери ретушируют фото своих детей?

В конце мая 22-летняя американка азиатского происхождения Сабрина Коулман обрела популярность в TikTok, когда пожаловалась на пристрастие своей матери к приложению для ретуши Facetune. В ролике, который набрал более миллиона просмотров, девушка заявляет, что всякий раз, когда они фотографируются вместе и мать желает разместить эти снимки в соцсетях, они претерпевают одни и те же изменения. Обычно женщина осветляет дочери кожу, а также уменьшает в размерах ее лицо и руки.

Коулман рассказала, что впервые обнаружила свои отретушированные снимки в смартфоне матери еще подростком. По ее словам, тогда мать лишь изменила тон ее кожи и очистила лицо от прыщей. Но они тогда пользовались разными соцсетями, поэтому героиня видео не придала значения этой находке. Однако несколько лет спустя, когда девушка поступила в колледж и набрала лишний вес, это повторилось.

Насколько мне известно, тогда она в первый раз радикально отредактировала мое тело и сделала меня стройнее. У меня отвисла челюсть Сабрина Коулман



В Китае, где выросла ее мать, очень важно быть стройной и светлокожей, подчеркнула Коулман.

«Я не расстроилась, потому что знаю причины такого поведения, — объяснила она. — Я много работала, чтобы наладить здоровые отношения со своим телом, и смогла научиться принимать себя. Надеюсь, однажды у моей мамы это тоже получится».



Аналогичной проблемой поделилась еще одна жительница США, 25-летняя Тэмми Энджи. То, что матери «улучшают» внешность своих детей ради идеальной картинки в соцсетях, ей всегда казалось нормой.

«Каждый раз, когда я отправляю маме свои снимки, она ретуширует их в Meitu и только после этого публикует, — рассказала она. — Когда я заметила это в первый раз, я подумала: "Ух ты, моей маме не нравится, как я выгляжу"».



Обе эти женщины ретушировали фигуры и лица не только своих детей, но свои собственные. Сабрина Коулман и Тэмми Энджи связывают это со своим происхождением, поскольку их матери стали жертвами ложных стереотипов красоты, бытующих в азиатских странах. По этой причине тиктокерши никогда не обсуждали такое поведение с матерями и не держат на них обиды.

«Дело не в том, что она меня не любит или не считает меня красивой. Просто она пытается вписаться в китайские стандарты», — заключила Энджи.



Откуда взялось пристрастие к фотошопу?

По мнению профессора психологии Ратгерского университета Шарлотты Марки, этот казалось бы незначительный поступок родителей может нанести серьезный моральный ущерб ребенку, ведь он воспринимает это не иначе как «моя мама хочет, чтобы я выглядел по-другому».

«Вы меняете их внешний вид, и это способствует передаче нереалистичных идеалов красоты из поколения в поколение», — отмечает профессор.



Другими словами, матери, которые фотошопят детей, рискуют развить у них неуверенность в себе — точно такую, от которой страдают сами.

Подобно женщинам, которые навязывают себе и своим детям нездоровую диету и изнурительные тренировки, поколение Facetune-мам — это пережиток «диетической культуры» 1970-1990-х годов, считает Марки. В то время в погоне за худобой многие сегодняшние матери прибегали к опасными таблетками и альтернативному питанию без сахара, от которых не могут отказаться и по сей день. При этом бодипозитивное движение зародилось лишь в конце 1990-х, а концепцию бодинейтральности популяризировали и вовсе в 2015 году.

Негативное представление о своем теле с детства в будущем может стать причиной дисморфофобии, депрессии, тревожных расстройств и даже суицидальных мыслей. Помимо прочего, подобные проблемы с психическим здоровьем могут пагубно повлиять на способность ребенка учиться в школе и общаться со сверстниками Шарлотта Марки профессор психологии



Как поговорить с родителями о проблеме?

21-летняя Кэролайн (фамилия героини не раскрывается) впервые заметила, что мать ретуширует ее фото, в 13 лет, когда страдала от кистозных прыщей.

«Это заставило меня задуматься, что я должна выглядеть иначе. И это определенно привело к проблемам с восприятием собственного тела», — призналась девушка.



Она добавила, что ее мать не только публикует отретушированные кадры в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), но и развешивает их печатные версии по квартире. Кроме того, Кэролайн неоднократно замечала, что мать выравнивала зубы ее брата на снимках.

В отличие от Коулман и Энджи, Кэролайн решила поднять этот вопрос в откровенном разговоре с матерью и психологом. В 16 лет она пригласила мать на сеанс и открыто высказалась о негативных эмоциях, которые у нее вызвали отфотошопленные снимки.

«Она была огорчена. С того момента она занялась индивидуальной терапией и осознала свои проблемы», — вспоминает Кэролайн.



Сейчас у матери и дочери теплые доверительные отношения, однако, по словам Кэролайн, та беседа в присутствии специалиста стала самой сложной в ее жизни.

Шарлотта Марки считает, что Кэролайн выбрала наилучшую стратегию решения проблемы. Детям, желающим завести подобный разговор с родителями, психолог предлагает начинать с вопросов, а не с обвинений.

«Ребенок может спросить мать, почему она редактирует изображение и что плохого в том, чтобы оставить его нетронутым. Затем можно призвать ее вместе выбрать снимок для публикации и варианты ретуши», — рекомендует она.



Профессор также подчеркивает, что применение приложений для коррекции незначительных вещей — например, для удаления остатков пищи между зубами или волоска с одежды — вполне безвредно. Но когда речь идет о кардинальных изменениях — тон кожи, разрез глаз, улыбка или особенности телосложения — последствия для детской психики могут стать необратимыми.

Специалист по кризисной психологии и поведенческому анализу Василиса Кулешова, в свою очередь, выделяет несколько причин пристрастия матерей к ретуши лиц своих детей. С одной стороны, это может быть комплекс неполноценности, спровоцированный постоянным сравнением себя и членов своей семьи с идеальной картинкой, которая транслируется другими пользователями соцсетей.

Смысл контента — выглядеть максимально привлекательно. Люди сталкиваются с ощущением, что их фотографии недостаточно яркие, дети на них недостаточно красивые, да и жизнь в целом недостаточно радостная. Чтобы прикоснуться к этому ощущению радости, они и применяют фотошоп Василиса Кулешова психолог



С другой стороны, по мнению Кулешовой, восприятие собственного образа на фото может многое рассказать о психологических отклонениях. В этом случае речь идет о нарциссическом расщеплении, которое формируется из-за несовпадения ожиданий с реальностью. Когда человек видит действительность на снимке, у него возникает чувство стыда и разочарования, а чтобы от него избавиться, он меняет реальность с помощью ретуши.

Наконец, источником проблемы может стать ложное представление о материнстве и тревога по поводу выполнения родительских функций.

«Есть потребность чувствовать себя хорошим родителем, а значит — есть неудовлетворенность в этом вопросе. В поисках одобрения извне мать выкладывает отретушированные фото, а затем получает кучу слов поддержки в подтверждение того, что она классный родитель, у которого красивые и счастливые дети. Это позволяет ей почувствовать себя немного лучше», — объясняет эксперт.



Осуждать таких матерей не стоит, соглашается Кулешова с иностранным психологом.