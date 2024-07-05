Квадробика: что это за тренд, зачем подростки бегают на четвереньках и опасно ли это

Дети по всему миру надевают маски животных и бегают на четвереньках, имитируя повадки кошек, лис или собак. Это квадробика — субкультура, участники которой ведут себя как животные. В России уже звучат призывы запретить ее. Для одних детей это безобидное хобби и игра, для других — образ жизни, который становится проблемой для родителей и окружающих. «Лента.ру» рассказывает, что такое квадробика и как ей занимаются, в чем ее польза и опасность, как она появилась и что нужно знать детям, которые решили притворяться зверями.

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Что такое квадробика

Квадробика — это спортивное увлечение, в котором человек передвигается на четырех конечностях, имитируя движения животных. Название появилось из сочетания слов «квадро» («четыре») и «аэробика».

Основоположником квадробики считается японский спринтер Кеничи Ито. В начале 2000-х он придумал шесть способов передвижения по-обезьяньи, включая бег. В 2008 году Ито попал в книгу рекордов Гиннесса: он на четвереньках преодолел 100 метров за 18,58 секунды.

С годами он улучшил свой результат, за счет чего прославился и собрал последователей. В 2014 году его рекорд побил другой японец Кацуми Тамакоси, но уже через год Кеничи вернул себе первенство, пробежав стометровку за 15,71 секунды. В то время ему было 33 года.

Этот рекорд в 2022 году побил американец Колин Маклур. Его результат — 15,66 секунды.

Современные же квадроберы выполняют разные упражнения, подражая конкретному зверю, с которым себя отождествляют. Эта практика выделилась из териантропии — сообщества, участники которого якобы чувствуют духовную связь с животными.

Териантропия — молодежная субкультура, участники которой — терианы — психологически ассоциируют себя с животными. Терианы и квадроберы отличаются от фурри — представители этой субкультуры одеваются в костюмы антропоморфных зверей для развлечения и самовыражения, то есть они играют персонажей, но себя животными не считают.

Териотип (тереотип) — конкретное животное, с которым себя ассоциирует териан или квадробер.

Названия происходят от латинского слова theria , которым обозначаются все живородящие млекопитающие, то есть звери.

Отделившись, квадробика стала популярна как самостоятельное движение в TikTok, Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и YouTube. Как правило, авторы роликов учат выполнять прыжки, делать маски, а также выкладывают видео с собой в роли животных.

Квадробикой чаще всего увлекаются дети подросткового возраста, так называемое поколение альфа. Движение можно назвать субкультурой, ведь в нем уже сформировались свои установки, ценности и требования к внешнему виду.

Среди самых популярных животных у квадроберов — кошки, лисы, собаки и волки.

При этом квадробика не ограничивается только имитацией движений животных. Ее поклонники продумывают истории своих персонажей, объединяются в группы по интересам, устраивают сходки, общаются в соцсетях и делятся друг с другом опытом.

Можно ли считать квадробику спортом

С одной стороны, квадробика предполагает физическую нагрузку и мастерство — два ключевых элемента в определении вида спорта. Чтобы выполнить многие движения, нужны координация, выносливость и мышечная сила.

Тем не менее квадробику скорее следует отнести к активному отдыху. В ней нет четко установленных правил и требований, которым должны следовать участники. Без них квадробика не подходит под определение спорта.

Как заниматься квадробикой

Так как это не вид спорта, четких правил не существует.

В квадробике можно выделить несколько спортивных элементов — прыжки, бег и ходьбу на четвереньках.

Чтобы просто повеселиться с друзьями, достаточно научиться имитировать походку и повадки животных. А вот упражнения для продвинутых квадроберов требуют физической подготовки, достаточно травмоопасны, дают большую нагрузку на мышцы и суставы. Поэтому перед ними нужно обязательно делать разминку. Особая нагрузка в квадробике приходится на запястья, поэтому стоит добавить к разминке упражнения, укрепляющие эту часть тела.

«Тело человека сформировано в процессе эволюции для прямохождения. Если начать передвигаться на четвереньках, мышцы, связки и суставы начинают получать нехарактерную для них нагрузку. Например, приземление на руки и прием всей массы тела (как это бывает при обычном падении) приводит к травмам лучезапястного сустава, перелому лучевой кости в типичном месте, вывиху плеча», — рассказал «Ленте.ру» врач травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии-ортопедии сети медицинских центров MedSwiss Олесь Тихонов.



Профессиональные инструкторы не обучают квадробике — это знание передается внутри сообщества. В соцсетях множество туториалов, посвященных разным техникам.

Что делать взрослым, если хочется попробовать квадробику как спорт

Попробуйте заняться энимал флоу (animal flow) — это методика тренировок, которая тоже опирается на движения животных. Энимал флоу разработал инструктор по фитнесу Майк Фитч, она основывается на гимнастике и йоге. Комплекс упражнений выполняют на четвереньках на коврике, работают с собственным весом.

В отличие от квадробики, у энимал флоу есть программы тренировок от профессиональных инструкторов. Их можно найти в том числе на российских платформах по онлайн-фитнесу.

Советы специалиста

Олесь Тихонов, врач травматолог-ортопед

В первую очередь нужно исключить заболевания опорно-двигательного аппарата, которые могут усугубиться при занятиях как квадробикой, так и любым другим активным видом спорта (например, деформирующие артриты).

Второй момент — это занятия с тренером или наставником. Вряд ли вы найдете реального «большого профессионала» в этом, так как квадробика достаточно новый вид физической активности. Но лучше, чтобы это был человек по крайней мере с профильным образованием (с дипломом «спортивного тренера») и опытом в других видах спорта. Думаю, у него будет понимание происходящего по технике выполнения движений и минимизации риска травм.

И общие рекомендации для всех видов спорта: носите подходящую форму, всегда разогревайтесь перед тренировкой и при необходимости используйте защитную экипировку. Олесь Тихонов врач травматолог-ортопед

Маски и костюмы

Вторая составляющая квадробики — костюмы животных. Их обязательная часть — маски и хвосты, по желанию добавляют перчатки и другие элементы одежды.

Маски закрывают верхнюю половину лица, они могут быть выполнены из разных материалов — пластика, папье-маше, украшены мехом, стразами и лентами.

Маски и хвосты можно купить на любом маркетплейсе, предложения начинаются от 300 рублей. Как правило, квадроберы предпочитают делать маски зверей самостоятельно — ведь это главная составляющая образа, которая передает индивидуальность персонажа. Для этого тоже существует множество туториалов на YouTube.

Польза для детей

Физическое развитие

Если соблюдать технику безопасности, квадробика способна улучшить силу, гибкость и координацию, особенно мышцы кора, рук и ног. Этот вид упражнений также улучшает сердечно-сосудистую систему и общую ловкость.

«На мой взгляд, все хорошо в меру. Если эта активность проводится с разминкой и как детская игра без "рекордов", на подготовленной поверхности, то ничего страшного в этом я не вижу. Такая физическая деятельность идет только на пользу, особенно детям», — считает Олесь Тихонов.



Кроме того, квадробика поощряет стремление детей к творчеству и социализации, они проводят время на свежем воздухе.

Социализация

Мария Макухина, клинический психолог детской клиники «Фэнтези».

Люди — социальные существа, нам очень важно принадлежать к какой-то группе, ощущать себя ее важной частью. Субкультуры — стиляги в советское время, готы, эмо, футбольные фанаты и другие — это те же самые группы. Квардробика, как и многие субкультуры, — это хороший способ почувствовать безопасную привязанность, что очень важно для формирования личности.

Кто может быть особенно подвержен этому тренду? Дети и подростки, у которых есть трудности с привязанностью, с формированием своей идентичности, с принятием близким окружением, с коммуникацией, с ответами на вопросы: «Кто я есть?», «Какие у меня интересы?», «Какое место я занимаю в жизни?».

Само по себе такое подражание животным не опасно для психики — это игра, этап развития и формирования личности. В большинстве случаев дети перерастают такие увлечения.

Ведущая деятельность в младшем подростковом возрасте — создание связей, коммуникация со сверстниками. Позже она сменяется другой ведущей деятельностью — учебой, поиском будущей профессии, осознанием себя как человека, обладающего профессиональными качествами и навыками. Изменяется мотивация, характер поведения, и стремление прыгать в масках животных естественным образом угасает. Мария Макухина клинический психолог детской клиники «Фэнтези»

Опасность для детей

Травмы

Неудачные прыжки и слишком большая нагрузка на конечности могут привести к проблемам со здоровьем.

«Используемые в квадробике движения могут быть весьма травмоопасны, так как человек находится в неестественной позе, а основной вес в некоторые моменты перераспределяется на верхние конечности, не рассчитанные на такие нагрузки. Не исключается и потеря равновесия и, как следствие, повреждения из-за столкновения с поверхностью или предметами», — объяснил Олесь Тихонов.



По характеру движений он предположил, что при квадробике можно получить растяжение связок, вывихи и подвывихи суставов, а также ушибы при падении.

Проблемы с социализацией

Важно отследить момент, когда увлечение становится проблемой. Мария Макухина указала на такие признаки: испортилась успеваемость в школе, ребенок интересуется только квадробикой, замыкается и перестает общаться с родителями.

«Тут есть тонкая грань: стремление к уединению — нормально для любого подростка. Но если такие перемены происходят очень резко и неожиданно, это может говорить о проблеме. Ребенок, слишком глубоко погрузившийся в субкультуру, может перестать общаться с прежними друзьями, с родителями, и все свое время посвящать общению с другими квадроберами», — сказала психолог.



В таких случая Мария Макухина советует проконсультироваться со специалистом.

Нельзя провести возрастную границу, за которой увлечение животными становится ненормальным. Как правило, квадробикой занимаются младшие школьники и младшие подростки, а вот старшие подростки и молодые люди — уже нет.

«Если квадробикой увлекаются юноши и девушки, “молодые взрослые”, это может говорить о том, что им сложно получить ощущение принадлежности и значимости другим способом, и у них есть дефицит социальных коммуникативных навыков», — заключила Мария Макухина.



Другой тревожный звонок — ребенок проводит в роли животного столько времени, что это становится неуместно. Например, приходит в маске в школу или на семейные праздники, просит обращаться к нему как к его персонажу.

Опасность в интернете

В русскоязычном сегменте YouTube большинство туториалов записывают девочки младше 16 лет. Зачастую они надевают короткие шорты, в которых много приседают, прыгают, поднимают ноги. Несмотря на то что маски закрывают лицо, такие видео могут заинтересовать взрослых мужчин, которые считают несовершеннолетних объектами сексуального интереса.

Родителям детей и подростков стоит поговорить об опасностях интернета, а также объяснить, как вести себя в переписке, какие фото и видео ни в коем случае нельзя посылать посторонним.

Могут ли запретить в России

В апреле 2024 года руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выложила сообщения своих подписчиков, которые просили обратить внимание на новый тренд. Россияне жаловались на то, что квадроберы неприлично ведут себя в общественных местах — едят траву, копаются в земле, пристают к домашним животным, гавкают, мяукают и кусаются. В других сообщениях просили не запрещать движение в России, ведь такое поведение квадроберов встречается редко.

В июне Мизулина опубликовала еще один пост. Она рассказала, что получает сообщения от квадроберов с жалобами на травлю. При этом, по словам Мизулиной, пишут ей и те, кто пострадал от нападений участников субкультуры.

Официально никто не обращался в Госдуму с просьбой запретить квадробику.

Тем не менее тема ограничения похожих сообществ обсуждается в публичном поле. Против запрета уже Госдумы Виталий Милонов, а детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила наказывать за вовлечение детей в субкультуру фурри.

Отношение российского общества к субкультуре можно назвать настороженным. Время от времени появляются новости о том, как подростки на четвереньках нападают на прохожих, неадекватно ведут себя, а полиция проверяет их сходки. Тем не менее речи о запрете квадробики нет — многие находят ее скорее полезной.