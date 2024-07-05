«‎ЕГЭ становится нормой жизни»: эксперт высказался о числе желающих пересдать экзамен

Улучшить результат тестирования в 2024 году попытаются более 116 тысяч человек.

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Это свидетельствует о том, что экзамен становится обычной «ступенью взросления».

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский.

«Я внимательно следил за этой ситуацией и напряжённо ожидал, потому что было три возможных сценария развития: minimum minimorum, то есть никто не воспользовался, вал заявлений, и некоторая, так сказать, более-менее нормальная история. Вот, по моей оценке, 116-120 — это нормальная история, то есть это около двадцати процентов, где-то в этом пределе из общего числа, и это нормально. Это свидетельствует о том, что ни ажиотажа, ни равнодушия эта ситуация не вызвала. И почему это так важно математически? Потому что это означает осознанное, сознательное решение пересдать. Ну и, в общем-то, это понятно и объяснимо. С одной стороны, есть желание улучшить, и, мне кажется, это самое важное желание. С другой стороны, понятно, что ещё один стресс, ещё одна ситуация, так сказать, испытания с высокими ставками. Ну это, конечно, не совсем приятно. Это, в общем, довольно серьёзная вещь. Это свидетельствует о том, что ЕГЭ становится нормой жизни, что это не какое-то, так сказать, сверхсобытие. Это просто ступень взросления, ступень, необходимая для социализации, которую надо пройти».



В пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что больше всего желающих выполнить тесты по обществознанию, информатике и русскому языку.

Ранее стало известно, что у одиннадцатиклассников впервые появилась возможность пересдать по выбору один из предметов.