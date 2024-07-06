Гинеколог ВОЗ объяснила нежелание молодых людей создавать многодетные семьи

На это влияют такие факторы, как эгоизм и недостаток поддержки со стороны родственников и государства.

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Тенденция на то, чтобы иметь только одного ребёнка, сохранится до тех пор, пока не произойдёт перемен в мировоззрении общества. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.

«Дело в том, что если подавляющее большинство современных девушек, юношей считают, что им вполне комфортно в однодетной семье, что им достаточно одного ребёнка, чтобы реализовать свои родительские, материнские инстинкты, то каким способом мы можем их убедить, заставить, что надо стать многодетной семьёй. Многодетной семьёй люди становятся в связи с тем, что они так воспитаны. Если мы в воспитании ничего не меняем, то у нас как была тенденция однодетной, так она и сохранится. Хуже того — когда одному жить легче, очень эгоистичные подходы. Зачем вообще создавать семью, один-то я выживу, а так у меня ответственность будет и за жену, и за ребёнка. То есть очень много, что лежит в воспитании. Причём в воспитании не только семьи, но и в воспитании в обществе. Идея о том, что детей должно быть двое, трое или ещё больше, конечно, очень хороша, но молодые люди, вступая в брак, могут рассчитывать на себя и на поддержку близких. Если со стороны близких нет поддержки, если со стороны государства особенно поддержки нет, то о чём говорить».



Ранее в кабмине спрогнозировали снижение числа женщин репродуктивного возраста. Эта тенденция будет иметь долгосрочный характер — вплоть до 2046 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Выступая на выставке «Россия», она также рассказала, что в стране планируется дополнительно открыть более 360 женских консультаций, в том числе в сельской местности.

Кроме этого, правительство собирается создать в вузах условия для проживания родителей с детьми в общежитиях. Также она уточнила, что в реестр многодетных уже внесены 2 млн 250 тыс. семей.Кроме этого, правительство собирается создать в вузах условия для проживания родителей с детьми в общежитиях. Также она уточнила, что в реестр многодетных уже внесены 2 млн 250 тыс. семей.