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Психолог объяснила родителям, как не воспитать ребенка жадиной

Родители должны поощрять проявление детьми щедрости, а также хвалить их за успехи, рассказала NEWS.ru доцент факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина. Она отметила, что благодаря такому воспитанию ребенок не вырастет жадиной.

Психолог объяснил, как не воспитать ребенка жадиной
© РИА Новости

По ее словам, в два-три года у человека формируется представление о себе, он начинает различать «свое» и «чужое», понимать, что у него есть личные вещи, например игрушки, одежда. Полина напомнила, что нежелание делиться у маленьких детей связано не с жадностью, а с потребностью защищать, что ему дорого.

"И если ребенка в детстве заставляли делиться во что бы то ни стало, во взрослой жизни человек может стать чрезмерно уступчивым и им легко смогут манипулировать окружающие. Кроме того, знание «мое трогать нельзя» ведет к пониманию, что чужое тоже без спроса брать неправильно", — заявила Полина.

Она добавила, что жадность можно счесть проблемой, если в четыре-пять лет ребенок играет с другими детьми, но не хочет делиться. По ее словам, на этом этапе жадность формируется как черта характера. Полина считает, что ребенок сам может пострадать, так как сверстники начинают избегать жадину и дразнят его.

"Проблема часто возникает в многодетных семьях, где старшего ребенка насильно заставляют делиться с младшим, или где нарушен эмоциональный контакт. Полноценный эмоциональный контакт — эффективный способ побороть жадность. Хвалите своего сына или дочь, показывайте личный пример, поощряйте щедрость. Уделяйте детям больше внимания, показывайте любовь не только подарками, но и совместными делами, разговорами, объятиями", — подытожила Полина.

Детский психолог Екатерина Маденко ранее предложила гулять с детьми не менее двух часов в день. Она уточнила, что такое времяпровождение позволит укрепить физическое здоровье и внутреннее равновесие.

Дети