Психолог объяснил, как не воспитать ребенка жадиной

Родители должны поощрять проявление детьми щедрости, а также хвалить их за успехи, рассказала NEWS.ru доцент факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина. Она отметила, что благодаря такому воспитанию ребенок не вырастет жадиной.

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По ее словам, в два-три года у человека формируется представление о себе, он начинает различать «свое» и «чужое», понимать, что у него есть личные вещи, например игрушки, одежда. Полина напомнила, что нежелание делиться у маленьких детей связано не с жадностью, а с потребностью защищать, что ему дорого.

"И если ребенка в детстве заставляли делиться во что бы то ни стало, во взрослой жизни человек может стать чрезмерно уступчивым и им легко смогут манипулировать окружающие. Кроме того, знание «мое трогать нельзя» ведет к пониманию, что чужое тоже без спроса брать неправильно", — заявила Полина.



Она добавила, что жадность можно счесть проблемой, если в четыре-пять лет ребенок играет с другими детьми, но не хочет делиться. По ее словам, на этом этапе жадность формируется как черта характера. Полина считает, что ребенок сам может пострадать, так как сверстники начинают избегать жадину и дразнят его.

"Проблема часто возникает в многодетных семьях, где старшего ребенка насильно заставляют делиться с младшим, или где нарушен эмоциональный контакт. Полноценный эмоциональный контакт — эффективный способ побороть жадность. Хвалите своего сына или дочь, показывайте личный пример, поощряйте щедрость. Уделяйте детям больше внимания, показывайте любовь не только подарками, но и совместными делами, разговорами, объятиями", — подытожила Полина.



Детский психолог Екатерина Маденко ранее предложила гулять с детьми не менее двух часов в день. Она уточнила, что такое времяпровождение позволит укрепить физическое здоровье и внутреннее равновесие.