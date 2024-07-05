«Ничего трагичного»: в Рособрнадзоре высказались об отмене ЕГЭ для части учеников

Если старшеклассников, не стремящихся поступать в высшие учебные заведения, освободить от сдачи ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку и математике), ничего трагичного не произойдет.

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Так считает глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Свое личное мнение он высказал в эфире одной из программ на «Радио Sputnik».

От лица ведущей прозвучало, что сдача ЕГЭ - большой стресс для детей, некоторые вообще не идут в 10-й класс, поскольку боятся экзаменов, так почему бы не освободить ребят от этой процедуры, если им все равно нигде не придется предъявлять ее результаты.

Анзор Музаев согласился.

«Я считаю, что если каким-то образом эту тему пообсуждать и правильное решение принять, то ничего трагичного для образования в Российской Федерации не произойдет», - отметил он.



Но чиновник подчеркнул, что это именно его позиция.