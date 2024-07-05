Педиатр объяснил, какие неочевидные опасности есть в доме для детей

Моющие средства и порошки, жидкость для розжига огня, средства для избавления от насекомых – все это должно быть недоступно для детей.

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Малыш способен найти множество опасностей для себя в самой обычной городской квартире. О чем необходимо помнить мамам и папам, рассказывает Ксения Перевалова, врач-педиатр поликлиники №5.

Открытые окна

«Москитные сетки не способны выдержать вес ребенка. Это доказано множеством трагедий, произошедших как в Тюмени, так и в других городах, – отмечает Ксения Юрьевна. – Ребенок не должен оставаться один в комнате с открытым окном даже на полминутки. И даже присутствие родителей не гарантирует безопасность: что-то может отвлечь вас и произойдет непоправимое».



Лекарства

«Аптечки необходимо прятать от детей. Об этом знают все родители, – говорит доктор. – Но ведь лекарства находятся не только там, особенно если прямо сейчас в семье кто-то болеет. Простуженный член семьи может по рассеянности, из-за плохого самочувствия оставить в доступе ребенка таблетки. Этого допускать нельзя, за этим нужно следить тем, кто здоров. И не забывайте: капли для носа – тоже лекарство. Маленькие дети вполне могут проглотить их и отравиться».



Бытовая химия

«Моющие средства и порошки, жидкость для розжига огня, средства для избавления от насекомых – все это должно быть недоступно для детей, – предупреждает доктор Перевалова. – Вам может казаться, что резкий неприятный запах является достаточной гарантией «несъедобности», но это не так! Отравление для маленьких детей – это тяжелейшее состояние. Даже при лучшем исходе оно оставит след на всю жизнь».



Зона досягаемости

«Представьте, что именно ваш ребенок видит с высоты собственного роста и до чего может дотянуться. Это поможет понять, где опасность, – советует Ксения Юрьевна. – Бьющиеся, хрупкие и острые вещи, об которые можно порезаться. Мелкие предметы, которые можно проглотить или вдохнуть. Горячее – плита, чайник, кружки с кипятком. Шнурки. Целлофановые пакеты. Всем этим вещам необходимо придумать новое место – и всегда класть именно туда, где они будут недоступны».



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