На Ямале малышам для профилактики выдадут полезный витамин

В Год детства в округе заработала новая мера поддержки. Малышей до трехлетнего возраста начали бесплатно обеспечивать витамином Д в профилактических целях, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.

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Рецепт на «солнечный» витамин, нужный для роста и развития детей, выпишет педиатр. В зависимости от желания родителей он может быть бумажным или электронным. Второй вариант даст возможность получить препарат в аптеках больниц при предъявлении СНИЛС.

Витамин Д упакован в пакет с ямальскими мишками — логотипом Года детства. На одного малыша родители получают два флакона, которых хватит на годовой профилактический курс. Дозировку и необходимые интервалы между приемами определяет врач в зависимости от возраста ребенка.

По словам руководителя департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова, витамин Д важен для поддержания иммунитета малышей и играет важную роль в развитии костной системы.