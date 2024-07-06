Опрос показал отношение к декрету отцов

Почти половина — 48% — опрошенных россиян считают, что в семье в декретный отпуск уходить должна женщина. Это показало исследование Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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38% отметили, что важно делать так, как договорятся в семье, еще 14% уверены, что с ребенком должен сидеть меньше зарабатывающий партнер. 1% опрошенных хотели бы видеть мужчину в декретном отпуске.

Среди мужчин большинство (57%) выступает за нахождение в декрете женщины. Среди женщин мнения между нахождением в декрете женщины и договоренностей в семье разделились поровну — по 42%.

Большинство респондентов (60%) относятся декрету отцов нейтрально. 30% опрошенных отметили положительное отношение к этому, и только 10% относятся отцовским отпускам по уходу за ребенком отрицательно.

Большинство участников исследования (73%) никогда не брали декретный отпуск. Почти каждый четвертый (24%) хоть раз бывал в декрете (среди них 98% женщин и 2% мужчин), а у 3% опрошенных в таком отпуске был партнер.

Среди тех, кто был в декретном отпуске, 34% вышли из декрета раньше положенного срока. 18% скучали по работе и не могли дождаться окончания отпуска. 28% скорее не думали о работе, а 19% совсем о ней не скучали.