Три самых больших ошибки бабушек и дедушек в воспитании внуков

На протяжении всей своей жизни мы выстраиваем отношения с родителями. Особые трудности могут возникнуть, когда дело доходит до внуков: теперь нужно следить не только за собой, но и за ребенком. Психологи рассказали, какие ошибки допускают бабушки и дедушки в воспитании младшего поколения.

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Дарят подарки, которые не одобрили родители

Принято считать, что бабушки всегда стремя накормить любимых внуков, а еще завалить их всевозможными подарками. Они, конечно, делают это не со зла, а потому что хотят всего самого лучшего для детей своих детей. Но это не очень хорошая практика, особенно, если родители выступают категорически против нее. Происходит это по разным причинам: например, чтобы ребенок не вырос избалованным и знал цену каждой вещи.

Проблема, с которой чаще всего сталкиваются старшие дочери

Игнорирование графика родителей

Порой бабушкам и дедушкам так не терпится увидеться с внуками, что они наведываются в гости без предупреждения. Так делать не стоит, ведь это, как минимум, неприлично. Дети уже выросли, у них есть собственная работа, быт и обязанности, на которые нужны силы и время. Вносить корректировки в чужой график просто потому, что так захотелось – плохая идея.

Осуждения методики воспитания

Какими бы взрослыми и мудрыми не были родители родителей, им не стоит давать непрошенные советы своим сыновьям и дочерям и критиковать их подход к воспитанию внуков. У бабушек и дедушек уже был шанс воспитать собственных детей – вот тогда они имели полное право делать все так, как захочется им самим. На внуков такие полномочия не распространяются.

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