«Привычный формат»: как отказ от ЕГЭ может разрушить систему образования

Единый государственный экзамен сегодня является вполне объективной системой оценивания качества знаний и уже стал привычным форматом для учащихся и педагогов. Возвращение к классическим форматам может лишь ухудшить ситуацию в системе образования. Об этом в беседе «Вечерней Москвой» сообщил главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов.

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ЕГЭ постоянно обновляется

Из года в год программа Единого государственного экзамена обновляется и становится более совершенной. Представители образовательной системы делают все возможное, чтобы преподносить учебную программу в той форме, которая потом позволит лучше сдать испытания в формате ЕГЭ, заявил спикер.

— Единый государственный экзамен уже вошел в привычный формат для школьников и учителей. Данная система наконец-то обрела прозрачность, стала понятной, доступной и приемлемой. К тому же изучать предмет и проверять качество знаний подобным способом куда легче, — пояснил эксперт.



Спикер заметил, что еще несколько лет назад ЕГЭ вызывал много шума и скандалов, так как многие варианты и ответы таинственным образом оказывались слиты в разные соцсети. Теперь же благодаря разработке новых систем безопасности, уточнил эксперт, утечка стала невозможной.

Полное разрушение

Возвращение к формам испытаний, которые практиковались до ЕГЭ, приведет к полному разрушению образовательной системы. Классические экзамены, как заметил спикер, не позволяют в полной мере проверить уровень подготовки учащихся в рамках того или иного предмета.

— Более того, ЕГЭ позволяет за относительно короткий период выяснить, насколько школьная программа была усвоена учащимся или даже абитуриентом, — сказал спикер. Немаловажно и то, что у каждого поступающего в вуз выпускника есть несколько возможностей до основных испытаний пройти несколько повторных и закрепить свои знания, заключил собеседник «ВМ».



Между тем депутаты Государственной думы РФ уже в октябре текущего года начнут рассматривать проект закона об отмене Единого государственного экзамена.

Ранее представители разных фракций нижней палаты парламента внесли в ГД законопроект об отмене ЕГЭ. Они считают, что его необходимо заменить классическими экзаменами, которые будут сдаваться по итогам образовательной программы и среднего общего образования.