В России решили официально научить родителей воспитывать детей

Минпросвещения России создаст методическое пособие для родителей «От 0 до 18». В нем должна быть собрана вся необходимая информация для будущих матерей и отцов. Разработка пособия началась в Год семьи, которым 2024-й объявили «в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей». Сейчас подобной энциклопедии родителя не существует, как и четких регламентов, когда и чему учить ребенка. Как не совершить ошибки на этом пути — разбиралась «Лента.ру».

Министр просвещения Сергей Кравцов в четверг, 4 июля, анонсировал появление в России методического пособия для родителей «От 0 до 18». Памятка расскажет о всех возможностях, которые дает государство для того, чтобы спокойно принимать решения о рождении второго, третьего и последующих детей.

"Фактические рекомендации на каждый день, как заниматься воспитанием ребенка, потому что в том числе и до школы формируются ценности, о которых мы говорим". Сергей Кравцов, глава Минпросвещения



По его словам, сборник будет содержать практические советы, подготовленные ведущими специалистами в области педагогики и психологии, ссылки на дополнительную литературу, предложения по совместным активностям с детьми каждого возраста и другие полезные материалы. Его опубликуют на онлайн-платформе, доступ к которой будет открыт всем желающим.

Пособие, разработанное Минпросвещения вместе с Институтом изучения детства, семьи и воспитания, будет ежеквартально пополняться новыми материалами.

В его необходимости у экспертов нет сомнений — пока в России нет строгих правил, в каком возрасте отдавать ребенка в детсад, школу и когда ему поступать в вуз.

В итоге, желая сыну или дочери исключительно добра, взрослые порой сильно вредят им, совершая серьезные ошибки. В погоне за качеством образования ребенка могут начать «загружать знаниями» слишком рано и тем самым нанести серьезный вред его психике. Или же ребенку в качестве профессии навязывают не его, а свое любимое дело, желая через сына или дочь реализовать собственные несбывшиеся мечты.

Как не совершать эти ошибки, «Ленте.ру» рассказали психологи и педагоги.

В каком возрасте лучше отдавать ребенка в детский сад

В некоторых семьях вопрос — отдавать ребенка в сад или нет — не стоит по определению: матери нужно выходить на работу. В других семьях такой необходимости нет, но существует давление со стороны бабушек и дедушек, которые утверждают, что чаду следует поскорее социализироваться, иначе потом придется трудно в школе. Подогревает ситуацию и общество — ходить в детский сад считается чуть ли не повседневной обязанностью малыша.

По мнению клинического психолога, преподавателя Колледжа МПГУ Марии Азорской, отдавать ребенка в сад следует примерно в 2,5-3 года. Это тот возраст, когда ребенок начинает проявлять самостоятельность, отделяться от взрослого, уже способен выполнить без помощи определенные манипуляции и активно стремится к проявлению своего «Я».

«Поэтому и адаптация будет проходить легче, если, конечно, между мамой и ребенком не сформировалось сильного "симбиоза", — говорит специалист «Ленте.ру». — В таком случае понадобится помощь в подготовке ребенка к детскому саду вне зависимости от возраста».



Азорская предупреждает: ребенку до двух лет может понадобиться длительная адаптация. Психологически он еще может быть не готов. Она рекомендует ориентироваться на самого ребенка, а именно на его возможность находиться определенное время без значимого взрослого и самостоятельно выполнять некоторые действия, например, ходить в туалет, мыть руки и так далее.

В свою очередь, педагог раннего развития и детский нейропсихолог Анастасия Степанова убеждена, что у ребенка появляется истинная потребность в других детях, то есть в коммуникации, только после трех лет.

"Ребенка проще адаптировать тогда, когда у него возникает потребность в общении, социализации. Конечно, и до этого момента можно адаптировать ребенка к саду, чтобы он себя там комфортно чувствовал и ходил с удовольствием. Но очень важно полноценно пройти подготовку, которая длится около полугода". Анастасия Степанова, педагог раннего развития, детский нейропсихолог



По словам Степановой, требуется дождаться момента, когда малыш уже будет сепарирован от матери. Сначала ребенка надо оставлять в детсаду примерно на час, чтобы он познакомился с педагогами, поиграл с другими детьми. Затем — на два часа, а когда ребенок непрерывно и без болезней ходит в детский сад в течение двух-трех недель до тихого часа, можно оставлять и на более длительное время.

Детсадовские болезни

При этом типична ситуация, когда ребенок пошел в детский сад и вскоре заболел, выздоровел, вернулся в сад — и все повторилось. Родители при этом не понимают, как поступить: то ли упрямо пробовать снова, то ли жертвовать собственной карьерой и оставлять его дома.

Психолог Степанова не сомневается, что первопричины болезней в раннем возрасте кроются в эмоциональном состоянии матери и ее неготовности отпускать от себя ребенка.

«Она считает, что в детском саду ребенку будет не так хорошо, как вместе с ней, — замечает собеседница «Ленты.ру». — Мол, не те воспитатели, непонятно, какие там детки попадутся, какое питание. Неосознанно маме выгодно, чтобы ребенок был рядом с ней».



Также играет свою роль иммунитет ребенка. Если малыш изначально часто болеет, то, оказавшись в саду в окружении множества чужих бактерий, станет болеть еще чаще.

"Иммунитет неизбежно столкнется с чужой микрофлорой, что станет для него тренировкой. Но в этом и заключается смысл: не нужно бояться болезней в саду, поскольку для ребенка это тренировка иммунитета". Анастасия Степанова, педагог раннего развития, детский нейропсихолог



Когда отправлять ребенка в школу — в шесть или семь лет?

Статистика показывает, что в 95 процентах случаев дети даже в семь лет не готовы к школе. Вернее, в интеллектуальном плане они, конечно, готовы, у них сформированы все необходимые когнитивные функции: память, внимание, мышление, рука поставлена к письму. Однако нет эмоциональной выдержки, чтобы ребенок спокойно сидел, слушал, что говорят, и усваивал полученный материал.

«Когда я делаю диагностику на предмет готовности ребенка к школе, настоятельно рекомендую не торопиться, — говорит Степанова. — Пусть лучше ребенок пойдет в семь лет и десять месяцев».



В школе ребенок попадает в стрессовую обстановку, выдержать которую способна не каждая нервная система.

«Очень часто детки эмоционально закрываются, — продолжает психолог. — Из-за чрезмерной нагрузки у них начинается энурез, то есть непроизвольное мочеиспускание ночью, появляются навязчивые движения, нервный тик. В идеале я очень рекомендую делать нейропсихологическую диагностику в пять-шесть лет, чтобы понять, насколько у ребенка сформированы психические функции. Важно понять, насколько хорошо ребенок чувствует свое тело. От этого зависит то, как он будет чувствовать границы строки, читать, писать, осваивать академические навыки. Я рекомендую уделить особое внимание подготовке к школе, когда подтягиваются слабые структуры головного мозга, которые у ребенка сформированы в недостаточной степени».



Ребенку должно быть легко учиться в первом классе, но в реальности дети сталкиваются со множеством сложностей. Как следствие, у них складываются негативные ассоциации с учебой, и уже в первом классе они не хотят туда ходить. Поэтому торопиться не стоит. Если есть сомнения в психологической готовности ребенка — никуда она не денется.

Частное или государственное образование?

От детского сада нет никакой пользы, если ребенок не имеет свободного времени для игры, считает педагог Степанова. Поэтому очень важно, чтобы учреждение располагалось максимально близко к дому.

Выбирая для ребенка сад и группу, психологи советуют смотреть не столько на оборудование и расписание развивающих занятий, сколько на личность воспитательницы. Как она разговаривает с детьми, вступает ли в личный контакт, смотрит ли в глаза, обнимает ли, внимательна ли к состоянию ребенка, а не только к его поведению. Нравятся ли ей дети, может они она привлечь их внимание. Сколько вообще детей приходятся на одного воспитателя.

Как уточняет Степанова, если воспитатель хороший, то и первые впечатления и ассоциации с садиком у ребенка будут положительные. То же самое и с первой школьной учительницей.

Выбирая между частным и государственным вариантом, важно понимать, что родители ожидают от школы, какие у них ценности в отношении начального образования.

"Я щепетильно отношусь к качеству образования. Для меня важно то, что государственная система, к сожалению, дать не может, — это развитие коммуникативных навыков, эмоциональный интеллект. Это намного важнее, чем то количество знаний, которое получит ребенок. Очень важно, как ребенок сможет применить эти знания, как будет чувствовать себя в социуме, как сформулирует свои мысли, насколько ему будет комфортно выступать". Анастасия Степанова, педагог раннего развития, детский нейропсихолог



Специалист обращает внимание на возросшее значение иностранных языков. Степанова считает овладение английским «задачей минимум» для современного школьника и указывает на перспективность изучения китайского.

«После пятого класса, в начале пубертата, когда 80 процентов мозга сформировано, имеет смысл делать профдиагностику, чтобы понять предрасположенность, сильные стороны ребенка, — говорит психолог. — И вести среднее образование по профилю. Нельзя допускать, чтобы ребенок, получив образование, потом не знал, что с ним делать, как применить эти знания. За рубежом не вкладываются в высшее образование, не выяснив сильные стороны ученика».



Клинический психолог София Архипенко считает, что форму обучения нужно подбирать исходя из особенностей ребенка.

«Распространена ситуация, когда ребенок умненький, но тревожный или стеснительный и в классе из 30 человек он теряется, — говорит она «Ленте.ру». — Конечно, тогда лучше рассмотреть класс, где меньше учеников и больше внимания учителя к каждому. Бывают дети, у которых есть трудности поведения, например, ему сложно сидеть все 45 минут, но по школьной успеваемости вопросов нет. В государственной школе не всегда есть возможность договориться выходить этому ребенку выдохнуть, в частных школах чаще идут навстречу».



Не редки случаи, когда в частные учреждения берут всех без исключения — платили бы деньги. Такая группа может состоять из детей, у которых есть трудности поведения и/или психические особенности. Это значительно затрудняет образовательный процесс.

«В таком случае лучше выбрать государственную школу, — советует Архипенко. — Случается и наоборот — требования частного учреждения выше требований государственного. Возникает вопрос, потянет ли ребенок программу».



При этом буллинг, не меньше волнующий родителей, есть и в частных, и в государственных учреждениях, а профилактика и устранение травли зависит от действий взрослых.

"В детских садах и в начальной школе важно выбирать взрослого, который будет на пути с ребенком. Воспитатель и учитель — это те люди, которые показывают ребенку мир вне семьи, ребенок следует за взрослым. Поэтому важно, чтобы эти люди были стабильными, любили свое дело, понимали детей, поддерживали их. И совсем не важно, какой это будет сад или школа. Благодаря этим взрослым ребенок адаптируется к коллективу, к учебному процессу, сохраняет интерес к новым знаниям". София Архипенко, клинический психолог



Таким образом, Архипенко полагает, что до средней школы нужно выбирать воспитателя и учителя, а не учреждение, ведь позитивный опыт обучения в «началке» закладывает фундамент для успешного будущего. А вот в средней школе уже можно исходить из целей и интересов. Если у ребенка возникают явные склонности к тем или иным предметам, то можно выбирать углубленные школы и гимназии, в то числе и частные. Но у большинства детей интересы меняются до 8-9-го класса, а выбор экзаменов в 9-м классе даже может отличаться от выбора в 11-м.

«Я выступаю за то, чтобы при любом формате образования был образован альянс учитель/воспитатель — родители — ребенок, — подчеркивает психолог. — И этот альянс работал на благо ребенка».



В какие кружки и секции отправлять ребенка

Нейропсихолог Степанова категорична: до трех лет все развитие должно происходить дома, рядом с матерью. Кроме нее на данном этапе ребенку никто не нужен, считает собеседница «Ленты.ру». И никто так не заинтересован в его развитии, как она.

«У них самая крепкая эмоциональная связь, — развивает свою мысль Степанова. — 15 минут целенаправленных игр в день — это совсем не сложно. Никакой самый высококвалифицированный и профессиональный педагог не заменит маму. Ее роль очень высока. Это эмоциональная и интеллектуальная база. Мама открывает ребенку целый мир».



А вот когда у малыша появляется потребность в социуме и коммуникации (после трех лет), можно выбирать дополнительную секцию. Степанова выступает за творчество, музыку и спорт. Надо давать ребенку пробовать разное, напоминает она, а не пытаться реализовать через него свои несбывшиеся мечты.

«Если это спорт, надо обязательно ориентироваться на противопоказания врачей, — поясняет Степанова. — Очень много мам упускает этот момент. Важно, чтобы ребенок был готов к определенному виду спорта, ведь это колоссальная нагрузка на все системы организма. Поэтому перед тем как записаться в секцию, необходимо пройти трех врачей: невролога, кардиолога и ортопеда».



Во-вторых, нужно учитывать индивидуальные особенности ребенка. Например, если он тяжело социализируется, лучше выбрать командный вид спорта. Если ребенок плохо обращается с мячами, следует выбрать ему дисциплину с мячом, чтобы закрыть его слабую зону. В-третьих, не стоит игнорировать личные предпочтения ребенка. Важно, чтобы спорт был эмоциональным. Он должен сам рваться в секцию. Неправильно, когда взрослые насильно тащат туда ребенка и у него появляются негативные ассоциации.

Азорская при выборе кружков тоже рекомендует обращать внимание на сильные и слабые качества ребенка.

«Предположим, в ходе проведения диагностики актуального развития специалист видит, что ребенок с трудом ориентируется в понимании того, где у него правая рука, левая нога, — объясняет нейропсихолог. — Такие особенности могут затем привести к трудностям письма: зеркалит буквы, заезжает за поля, буквы могут быть несоразмерными и так далее. Тогда и рекомендацией будет тот кружок, который позволит воздействовать на данную трудность, например скалолазание».



Если у ребенка имеется, например, музыкальный слух, можно отдать в кружок иностранных языков, поскольку изучение, возможно, будет идти легче и интереснее для ребенка.

Психологи сходятся во мнении: кружки и секции необходимы, чтобы способствовать развитию личности через преодоление слабых сторон и усиление сильных.

Как помочь ребенку выбрать профессию

Большинство подростков в 14-16 лет в психологическом плане еще не готовы сделать выбор самостоятельно. Осознавая, что это решение повлияет на их дальнейшую жизнь, они боятся брать на себя инициативу и рассчитывают на помощь старших родственников. Тем не менее эксперты советуют родителям не снимать с ребенка ответственность за итоговый выбор.

Важно, чтобы у него сложилось осознание собственноручно принятого решения. Ведь если подростку кажется, что будущую профессию ему навязали, а он сам не участвовал в судьбоносном выборе, то он, как правило, воспринимает учебу как скучную и тягостную обязанность, обузу. Ребенок учится не для себя, а для мамы и папы. Здесь важно найти золотую середину: взрослые должны помочь детям в сложном деле, но не совершать выбор за них.

Специалисты службы занятости населения выделяют несколько факторов, которые способны привести к неправильному выбору профессии. В числе распространенных ошибок называют, например, отсутствие у школьника собственного мнения по данному вопросу и принятие родителями решения за него, снижение притязаний ввиду материального положения семьи или же поступление в учебное заведение «за компанию» — куда приятели, туда и он.

Неправильно ориентировать школьника сразу на профессию высшей квалификации, равно как и нельзя пренебрежительно относиться к так называемым непрестижным (хотя и значимым) профессиям. Будущее дело всей жизни неверно рассматривать только с одного ракурса — важно иметь комплексное представление.

В целом плохую службу может сослужить недостаточная осведомленность подростка и его родителей о том, какие профессии сейчас являются востребованными и перспективными, неумение разобраться и оценить собственные способности и перспективы в выбранной профессии, наконец, завышенная или заниженная самооценка своих личностных качеств.

По опыту Софии Архипенко, многое в этом деле зависит от самого ребенка.

«Есть дети, которые проявляют интерес к той или иной профессии с самого детства, — отмечает специалист. — Есть те, кто проявляет интерес к профессии, когда знакомятся с многообразием наук, то есть в средней школе, когда появляется химия, биология, физика, алгебра, математика, история и другие науки. С точки зрения психологии в подростковом возрасте происходит завершение формирования абстрактного мышления, появляется рефлексия, происходит становление ценностей и интересов, появляется больше контроля и анализа своей деятельности».



По мнению известного советского психолога и педагога Даниила Эльконина, новообразованием старшего подросткового возраста является профессиональное самоопределение. Поэтому самое оптимальное время проведения профориентации — это как раз подростковый возраст.

В младшем возрасте родители должны предоставить возможность ребенку попробовать различные виды деятельности и поддержать там, где ему интересно и прослеживается результат. Важно обращать внимание и на личностные качества ребенка, на его коммуникацию с миром и другими людьми, подмечать, во что играет ребенок в свободное время, какие роли примеряет на себя. Крайне важно поддерживать природную любознательность и любопытство.

"Сейчас есть центры, где ребенок может попробовать себя в разных профессиях с детства. Я думаю, что это отличный способ понаблюдать склонности ребенка. С детства с ребенком можно беседовать, спрашивая, о чем он мечтает, записывая ответы в блокнот. И к подростковому возрасту у родителей будет возможность провести анализ интересов". София Архипенко, клинический психолог



В свою очередь, нейропсихолог Степанова напоминает, что именно в детстве человек проявляет свои предрасположенности, не ожидая за это награды. Очень часто эти дела превращаются в хобби и остаются с человеком на протяжении всей жизни. Специалист считает правильным, когда родители наблюдают за ребенком, выявляют его интересы и поддерживают его в этом, дают возможность попробовать себя в разных направлениях.

Психологи проводят для подростков консультации по профориентации. С помощью специальных методик они помогают выбрать направление работы, создают список наиболее подходящих профессий.