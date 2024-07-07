Что делать, если заметили в ребенке предпринимательскую жилку

О склонности ребенка к ведению бизнеса может говорить сразу несколько признаков. Например, если ребенок регулярно высказывает идеи по получению дохода, а также решает проблемы, опираясь на аналитику и прагматизм, — возможно, перед вами будущий бизнесмен. Об этом «Газете.Ru» рассказал Кирилл Попов, CEO и основатель бизнес-навигатора на основе ИИ GenGo.

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Однако, чтобы раскрыть предпринимательский потенциал ребенка, важно дать ему импульс и возможности для развития.

«Как развиваются мягкие навыки у детей? Кто-то ведет ребенка в секцию по плаванию и гимнастике, кто-то — на занятия по робототехнике. Чтобы обнаружить задатки в какой-то сфере, нужно интегрировать ее в жизнь ребенка. Так и с навыками предпринимательства: их развитие — такой же процесс, как и получение других soft skills. Бизнес-лагеря, кружки по предпринимательству — подходит все, что помогает объяснить ребенку, как работает природа создания ценности и продажа ее клиенту», — отметил Попов.



Для выявления предпринимательских навыков ребенка нужно интегрировать в соответствующую среду, где он смог бы проявлять инициативу и реализовывать собственные идеи. Такой подход не только учит детей основам предпринимательства, но и помогает подготовиться к выполнению задач, с которыми они могут встретиться в процессе ведения бизнеса.

«Практика — лучший способ развить любой навык, включая предпринимательский. В США, например, часто проводятся лимонадные дни, лагеря или мероприятия с предпринимательской направленностью. Их основная цель — объяснить ребенку цикл создания ценности продукта. Дети начинают понимать: для продажи сначала нужно что-то купить или создать», — подчеркнул предприниматель.



Кроме того, имеет смысл включить домашнее обучение, поскольку оно помогает создать вокруг ребенка поддерживающую среду.

«Включение элементов обучения дома может стать началом развития у детей навыков ведения бизнеса. Родители могут подстроить под ребенка образовательный план и подобрать для него формат полезного и увлекательного контента: различные приложения, обучающие ролики или книги с биографиями предпринимателей и бизнес-кейсами. Для родителя это возможность увидеть детский отклик на создание креатива, для ребенка — погрузиться в мышление предпринимателя и понять, как строятся бизнес-процессы», — рассказал предприниматель.



Также родители могут отдать ребенка в кружки, которые напрямую связаны с предпринимательской деятельностью.

«Есть много секций, курсов или творческих мастерских, где ребенок, например, может создать поделку и продать ее. Во многих городах открыты бизнес-школы, которые специализируются на обучении подрастающего поколения. Уже там дети учатся создавать что-то свое и знакомятся с основами продаж. Ребенок понимает, что такое бизнес и как он работает», — отметил Попов.



Кроме того, важно объяснять детям ценность денег.

«Если ребенок не понимает ценности денег, для него может быть нормальным попросить игровую приставку за 50 тысяч рублей при такой же месячной зарплате родителей. Многие взрослые делают ошибку и отмахиваются от ребенка словами «это дорого». Однако гораздо важнее объяснить ему ценность денег и рассказать, как они зарабатываются. Расскажите, откуда берутся эти 50 тысяч рублей, и что ребенок может сделать, чтобы заработать их самостоятельно. Это формирует предпринимательское мышление и учит детей распоряжаться своим бюджетом», — подчеркнул предприниматель.



Также важно дать ребенку понять, что в бизнесе процесс создания продукта всегда должен быть ориентирован на формирование ценности для потребителя. Продукт должен решать задачи определенной группы людей, чтобы его захотели его купить.

«В своей команде я столкнулся с такой ситуацией: наш HR-директор вместо того, чтобы давать сыну деньги на игру, предложила ему заработать самостоятельно. Он учится в школе программирования и создает игры, поэтому начал думать о том, как ему использовать свои навыки для заработка. Как итог, он предложил нам симулятор наших кофеен на игровой платформе, в которой можно продавать онлайн-кофе за игровую валюту. Этот опыт помог ему понять, как работает бизнес, и осознать, что деньги всегда можно заработать», — рассказал Попов.



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