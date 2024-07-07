Лето в комоде, взрослеющий Пушкин. Пять книг для детей

По выходным сотрудники столичных читален рассказывают о детских книгах, которые могут стать настоящим открытием для всей семьи. Ведущий библиотекарь отдела семейного чтения библиотеки-читальни имени А.С. Пушкина Елена Ибукова выбрала несколько таких произведений — среди них история о поиске себя и сборник стихов известного сказочника.

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Малышам

«Летающие зонтики» Юлии Симбирской

Какие видит щенок и в чем измеряется папина сила? Как проходит весенняя уборка у зверей и что значит быть хорошей лошадью? Ответы на эти и многие другие вопросы малыши найдут в сборнике стихов «Летающие зонтики» современной поэтессы Юлии Симбирской.

Главными героями становятся дети и животные, а иногда предметы и явления природы — чашки и чайник, океан и дождик. Благодаря фантазии автора даже самые простые вещи превращаются во что-то неповторимое и прекрасное. Все стихи удивительно теплые, добрые, душевные, по-детски непосредственные и трогательные. А еще они очень легко запоминаются. Вот, например, несколько строк о воронах:

И, «кар» перебросив,



Как мячик, друг другу,



Они понесутся



По кругу,



По кругу.



Летать по квадрату



Приспичит двоим.



Вороны летают,



Как хочется им.



«Кузнечик» Тани Уховой

Вы когда-нибудь читали книгу без слов? Если нет, самое время попробовать. «Кузнечик» художницы Тани Уховой невероятно полно и ярко передает атмосферу лета. Живые иллюстрации прекрасно заменяют слова и рассказывают увлекательную историю о том, как юная героиня открывает загадочный мир насекомых.

Все, что заставляет девочку испытывать эмоции, читатель видит ее глазами, вместе с ней удивляется, огорчается и переживает. Книги без слов (их еще называют тихими) развивают воображение, учат малыша выражать мысли и придумывать истории.

Детям постарше

«Лето в комоде» Джанни Родари

Забавные и озорные стихи итальянского писателя Джанни Родари, больше известного отечественному читателю своими прозаическими произведениями, будто созданы для летних каникул. Как и его замечательные сказки, они тоже легко читаются и запоминаются. Самые любознательные смогут почерпнуть из сборника массу интересного. Просто и ненавязчиво писатель рассказывает обо всем и сразу: о героях любимых произведений, праздниках и увлечениях, космосе и природе, буквах, правилах пунктуации и многом другом.

К тому же поэзия Родари связана с итальянским фольклором — считалками, прибаутками, песнями. А это значит, что чтение не только будет приятным, но и позволит совершить маленькое путешествие.

Подросткам

«Зовите меня Джин Миллер» Дарьи Полукаровой

Десятиклассница Женя Высоцкая — девочка, у которой нет мечты. Она ничем не примечательна, и жизнь у нее самая обыкновенная. Но только до тех пор, пока Женя не становится свидетельницей загадочного события. Она пытается выяснить, что произошло — преступление или неудачный розыгрыш? Поиски оборачиваются непредсказуемыми последствиями.

Дарья Полукарова прямо и честно говорит о том, с чем зачастую сталкиваются подростки, — о травле, проблемах с родителями, первых влюбленностях, поиске ответов на сложные вопросы. Многие читатели узнают в героине себя, а потому обязательно проникнутся этой историей.

«Плыви, силач!» Юрия Нечипоренко

В год юбилея Александра Сергеевича Пушкина не могу обойти вниманием книгу Юрия Нечипоренко «Плыви, силач!» о детстве и юности поэта. По словам автора, жизнь Пушкина похожа на многоцветный ковер, и каждый может увидеть узор его судьбы по-своему. Для кого-то будущий поэт предстанет юным озорником и повесой, а кто-то в первую очередь разглядит его талант, который вскоре раскроется в полную силу.

В заглавии — напутственные слова из письма Василия Жуковского, назвавшего юного Пушкина силачом, который в бушующих волнах жизни не утонет и употребит во благо свою огромную поэтическую энергию. Юрий Нечипоренко излагает события просто, не перегружает текст необязательными фактами и приводит очень точные параллели с сегодняшним днем.