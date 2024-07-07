Почему детям полезно скучать

Лучший подарок ребенку — это возможность скучать, считает Кенхи Ким, преподаватель с почти 20-летним стажем.

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«Что я все чаще наблюдаю в классе, так это скуку, в которую впадают дети, и то, насколько они зависимы от того, кто организует для них “развлечение”, — обычно это взрослые», — объяснила специалист в беседе с порталом SheKnows.



Учитель считает, что родителям не стоит чрезмерно беспокоиться о том, что дети заскучают.

По словам эксперта, момент уныния можно использовать для обучения — уточнить у самого малыша, что именно ему кажется скучным и что он может с этим поделать. Сперва занять себя чем-то самостоятельно ребенку может быть непросто (как и некоторым взрослым), поэтому для начала можно предлагать несколько вариантов на выбор. К тому же желательно, чтобы у детей оставалось свободное время.

«Отсутствие строгого расписания может создать простор для творчества. Дети уже рождаются творческими. Но часто это может быть заглушено чрезмерной занятостью, отсутствием возможности дать мозгу передышку и позволить себе пофантазировать», — считает Кенхи Ким.



Дети не обязаны посещать все секции на свете из-за желания родителей вырастить вундеркиндов, напомнила она.