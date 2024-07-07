Музаев заявил, что школьное образование ориентировано не только на ЕГЭ

Благодаря введению единых федеральных основных образовательных программ учителям при обучении детей теперь не нужно ориентироваться только на ЕГЭ. Об этом рассказал ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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Единые федеральные основные образовательные программы (ФООП) по всем предметам введены в российских школах с 1 сентября 2023 года. По шести предметам они обязательны, среди них русский язык, литература, история, обществознание, география и основы безопасности жизнедеятельности. По остальным школы имеют право разработать собственные образовательные программы, но их содержание и планируемые результаты должны быть не ниже указанных в ФООП.

По словам главы Рособрнадзора, содержание ЕГЭ всегда опиралось на образовательные стандарты. Но если раньше экзамен был единственным ориентиром для учителя при обучении, то благодаря вводу ФООП ситуация изменилась.

"Формируется единая понятная система. При старых стандартах ЕГЭ являлся единственным ориентиром для школьных учителей в этом хаосе, в куче учебников, непонятных программ <...>. Сейчас ситуация поменялась. Сейчас стандарт, программа, учебники. Практически 2-3 учебника на ту или иную линейку взамен сотни учебникам. Единое пространство, которое снимает нагрузку с экзамена", - заметил Музаев.



В ноябре 2023 года глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что единые государственные учебники по всем предметам для российских школ планируют разработать в течение двух-трех лет. На сегодняшний день такой учебник разработан по истории.