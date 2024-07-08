Психосоматолог предупредил, что негативные эмоции ребенка провоцируют болезни

Негативные эмоции сказываются не только на психологическом состоянии человека, ухудшают самочувствие в момент, когда происходит событие, но и могут дать о себе знать спустя много времени.

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Так, по словам врача, психосоматолога Екатерины Тур, переживания, с которыми столкнулся ребенок, могут вызвать у него болезни во взрослой жизни. Специалист уточнила, речь идет о различных стрессах, эмоциональных потрясениях, перенапряжениях.

Даже взрослому человеку сложно справиться с негативными эмоциями, а для ребенка такие эмоции губительны, уверена эксперт.

Негативный опыт в возрасте 5-6 лет выливается в проблемы со здоровьем уже в 40 лет, хотя люди могут и не видеть этой связи, рассказала Тру в передаче на «Пятом канале».

«История каждого человека воздействует на его «настоящее», - объяснила врач.



Поэтому Тур уверена, любое лечение у врача должно сопровождаться визитами к психологу, который поможет разобраться с негативным опытом и выздороветь.

Между тем, ученые установили, что не только негативные эмоции, но и воспаления в организме молодого человека дадут о себе знать в пожилом возрасте.

Так, изучение данных более чем 2000 добровольцев показало, что чем выше уровень С-реактивного белка в организме в возрасте 18-30 лет, тем выше вероятность того, что после 40 лет начнутся проблемы с памятью и когнитивными функциями.

Также ученые выяснили, как витамины влияют на продолжительность жизни. Как оказалось, они не продлевают жизнь.