Как понять, что ребенок стал жертвой сексуальных домогательств: ответ психотерапевта

Психотерапевт Спасский: детям сложно говорить о насилии из-за вины и страха. Дети нередко становятся жертвами насильников, как самая уязвимая часть населения. При этом родители не сразу могут понять, что с их чадом не всё в порядке. Прежде всего потому, что дети боятся рассказывать о домогательствах. Разбираемся, как во время распознать, что к вашему ребёнку кто-то пристаёт.

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Тревожные «маячки»

Как рассказал системный семейный психотерапевт Олег Спасский, чаще всего в группе риска маленькие дети, которые ещё не владеют нужной лексикой для описания происходящего. Но насторожить должны такие перемены в настроении, как:

Грусть;

Депрессивность;

Отрешённость;

Сбой ритмов сна;

Ночные кошмары;

Задержка психоречевого развития;

Чрезмерная мастурбация;

Частая демонстрация гениталий;

Агрессивное поведение по отношению к взрослым, сверстникам, игрушкам, животным.

Также ребёнок, который пережил травмирующий опыт, может испытывать страх перед встречами с каким-то знакомым человеком или перед посещением определённых мест без видимых причин.

Как узнать, что происходит

Эксперт посоветовал предложить ребёнку рассказать, что случилось, в формате игры, например с куклами. Иногда дети охотнее рассказывают о происходящем не маме, а вымышленному герою, объяснил он.

Если ребёнок старше

Тут на возможное насилие может указывать флирт со взрослыми, трудности концентрации, необъяснимая недоверчивость, низкая самооценка, самоповреждающее поведение и ряд других факторов. Но обычно дети молчат и ничего не рассказывают из-за чувства вины или страха.

В этом случае важны поддержка, безоценочность и принятие.

«Дайте ребенку понять, что вы любите его, не будете ругать или наказывать, что вы выслушаете и поверите ему, что вы вместе сможете обсудить, как быть дальше», — отметил Спасский.



Плюс стоит дать ребёнку время, и возможно, он сам всё расскажет.

При малейших основаниях для подозрений самого худшего стоит обращаться к специалисту и в правоохранительные органы.

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