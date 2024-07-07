Не только сладкое. Врач назвал продукт, разрушающий детские зубы

Злодеем № 1 взрослые считают конфеты, а в булочках если и ограничивают, то только из-за вреда для желудка. На самом же деле они приносят проблемы ещё на этапе разжёвывания. Подробнее тему в беседе с «Газетой.ru» раскрыл врач — стоматолог-терапевт, врач-реставратор Алексей Сошников.

Что вредно для детских зубов

Сладости плохи тем, что благодаря сахару в них создаётся питательная среда для бактерий, которые потом выделяют разрушающие зубную эмаль кислоты.

Но зубам также сильно могут навредить хлебобулочные изделия. По словам врача, они катастрофически действуют на детские зубы.

«Дети часто любят засыпать с булочками «за щекой», а это приводит к разрушению зубов», — рассказал стоматолог.

По его словам, также опасны сладкие напитки, соки, газированные напитки и компоты с высоким содержанием сахара.

Как защитить ребёнка от проблем с зубами

Если соблюдать тщательную гигиену полости рта, то продукты не спровоцируют разрушение зубов, заверил врач.

Но начинать следует, как только прорежутся первые зубы, примерно с 6 месяцев.

«В это время родители должны взять на себя ответственность за чистку зубов ребенка, так как дети до 12–15 лет не обладают достаточными мануальными навыками для полноценной гигиены полости рта», — объяснил Сошников.

Ранее стоматолог назвал продукты, которые могут испортить прикус у детей. Среди них и некоторые сладости.

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