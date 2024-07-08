Матерям предложили давать выходной для похода с ребенком на медосмотр

Предоставлять женщинам с детьми в возрасте до 7 лет дополнительный оплачиваемый выходной раз в два месяца для сопровождения ребенка на медосмотры предложили депутаты Госдумы от ЛДПР. Для внедрения этой практики народные избранники во главе с председателем парламентского комитета по труду Ярославом Ниловым разработали проект поправок в Трудовой кодекс РФ, сообщает "Уралинформбюро".

"Женщине, имеющей ребенка в возрасте до семи лет, по ее письменному заявлению предоставляется дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в два месяца. Однократно в течение календарного года допускается использование до шести дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней, право на получение которых работник имеет в данном календарном году", – приводит выдержку из документа РИА Новости.



Отдельно в законопроекте прописано, что график предоставления дополнительных оплачиваемых выходных должен согласовываться с работодателем. Каждый такой день будет оплачиваться в размере среднего заработка и порядке, установленном федеральными законами.

Если новелла будет одобрена, новые правила могут вступить в силу уже с 1 января 2025 года.