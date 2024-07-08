Педагог объяснил жизненно важные правила отдыха на воде для детей

Родителям следует разъяснить детям основные правила поведения в воде, так как от этого будет зависеть жизнь ребенка, рассказала NEWS.ru профессор кафедры специальной педагогики и комплексной психолого-педагогической реабилитации Государственного университета просвещения Инна Лукьянова. Например, не заплывать за буйки или в зону движения моторных лодок, уточнила педагог.

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"Не играть в игры, где участники прячутся под водой, или их «топят», хватают за ноги, или сталкивают с надувных матрасов, — это опасно, так как ребенок может захлебнуться. В крайнем случае такие игры возможны в присутствии взрослых. Не заплывать в зону движения моторных лодок и скутеров. Не кричать и не звать на помощь ради шутки", — перечислила Лукьянова.



Эксперт также призвала детей старшего возраста не заплывать далеко на надувном матрасе или круге, так как плавательное средство может выйти из строя или быть унесено течением. В случае резкого приступа усталости во время плавания следует лечь на спину, раскинув руки и ноги, и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться, констатировала она.

Ранее Лукьянова обратила внимание, что летом дети обязаны носить головной убор и пользоваться репеллентами — это главный способ уберечь их от травм и укусов насекомых. Особенно важно прикрывать голову воздухопроницаемой тканью малышам.