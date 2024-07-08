Родители с зачеткой: как университеты помогают студенческим семьям

По данным мониторинга Минобрнауки, сегодня в вузах учатся без малого 37 тысяч студенток-мам с детьми от грудничков до семи лет. Всего на лекции ходят более 17 тысяч студенческих семей. В День семьи, любви и верности рассказываем, как в вузах поддерживают молодые семьи, и как, по мнению самих студентов-родителей, можно сделать их быт еще более комфортным.

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Прежде всего, напомним: недавно Минобрнауки на федеральном уровне предложило ввести для студентов-родителей социальную стипендию в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц, а со следующего года ожидается повышение на 15%. Предлагается включить выплату в нацпроект "Семья", который стартует как раз с 1 января 2025 года. И если решение будет принято, то родитель с зачеткой может претендовать на 22 с лишним тысячи рублей. Предложения уже направлены в Минтруд России.

Кроме федеральных мер, каждый регион и даже сам вуз может предлагать свои меры поддержки.

Так, в некоторых вузах (их более 200) студенток, родивших ребенка, могут переводить с платных на бюджетные места. За прошедший учебный год на бюджет перевели 286 обучающихся.

У студентов-родителей есть преимущественное право на места в общежитиях, причем даже если муж и жена учатся в разных вузах.

В 233 вузах студенткам, вставшим на учет по беременности в ранние сроки, выплачивают единовременную материальную помощь.

В 62 университетах работают группы кратковременного пребывания детей и комнаты матери и ребенка. Это, мера, кстати, всячески поддерживается Минобрнауки.

"Наша задача - спроектировать в каждом вузе места для пребывания детей, небольшие детские сады при университетах - так, чтобы это было комфортно молодым мамам, в каком бы они статусе ни были", - не раз подчеркивал глава ведомства Валерий Фальков.



Вузы материально поддерживают не только молодых родителей, но и просто студентов, решивших пожениться, а также одиноких матерей или отцов.

Бесплатную медпомощь могут получить студенческие семьи 166 вузов. Кроме этого, в 100 вузах предоставляются путевки в санатории-профилактории, базы отдыха для студентов с детьми.

О том, как живется и учится молодым родителям-студентам, "РГ" рассказала студентка Тамбовского госуниверситета им. Державина Анастасия Бардина. Насте 25 лет, она учится на 3 курсе направления "Информационная безопасность". Муж Дмитрий - выпускник бакалавриата этого года по направлению "География". Ребята воспитывают сына Кирилла, мальчику 4,5 года.

"Наш университет в своё время очень помог мне с декретным отпуском, а после восстановления в университете меня перевели на индивидуальный план обучения. Это просто отличная идея, которая сейчас позволяет мне совмещать материнство, учебу и даже работу в нашем вузе, - поделилась Анастасия. - Также каждый новый год университет даёт бесплатные подарки сыну и билеты на новогодние ëлки. А в прошлом году нас приглашали бесплатно отдохнуть на университетской базе отдыха Галдым. Но, к сожалению, супруг не смог по работе, а мы с сыном не хотели ехать без него. Ещё нам предлагали юридическую помощь как студенческой семье и психологическое консультирование, но, к счастью, нам пока это не потребовалось".



Недавно Настя и Дима узнали, что при университете скоро откроется комната матери и ребёнка и группа временного пребывания, куда можно будет привести ребенка на несколько часов.

"Очень удобно для молодых родителей! Можно будет спокойно ходить на пары или сдать экзамен, - говорит Настя. - Сейчас Кирилл у нас ходит в детский сад "Колосок" рядом с домом".



Есть у Насти и предложение к руководству любимого вуза.

"Думаю, было бы здорово, если бы студентам-педагогам в качестве практики засчитывали помощь молодым мамам, - делится идеей девушка. - Чтобы студенты старших курсов могли приехать и позаниматься с ребенком, а мама могла бы отдохнуть или даже элементарно сходить в магазин. Увы, не всегда и не у всех рядом есть родные, чтобы помочь с малышом".



Еще одна молодая студенческая семья - Максим и Дарья Гарины из Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. Максим учится на факультете математики и информационных технологий, а Даша студентка медицинского института.

"Недавно у нас родился сын Матвей, скоро ему исполняется один год, - рассказывает Максим. - В нашем университете хорошая поддержка студенческих семей. Сначала мы получили материальную помощь к свадьбе. В вузе есть также ежегодные выплаты семьям без детей. А вот после рождения ребенка матпомощь семье уже становится ежемесячной, как доплата к стипендии."



А еще для студентов-родителей МГУ им. Огарева есть стопроцентная компенсация за детский сад, новогодние подарки для детей, выплаты ко дню матери и отца от профсоюзной организации.

"В целом, нам всего хватает, но наверное, вузам стоит продумать момент с индексацией материальных выплат, как это сделано с пенсиями, что бы величина выплаты была всегда актуальной", - предложил Максим Гарин.



Как вузы поддерживают студенческие семьи

Тамбовский государственный университет им. Державина:

Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет;

Переход на индивидуальный учебный план для молодой мамы;

Матпомощь при вступлении в брак, рождении ребенка, малообеспеченным студенческим семьям, в случае тяжелой жизненной ситуации;

Скидки на медицинские услуги;

Бесплатное проживание на университетской базе отдыха Галдым;

Бесплатная юридическая помощь в студенческой "Юридической клинике";

Бесплатные консультации в вузовском "Центре психологической поддержки обучающихся";

Новогодние подарки и билеты на новогодние представления для детей;

Помощь при трудоустройстве выпускников вуза - молодых родителей.

Башкирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ:

Единовременная матпомощь студенткам, вставшим на учет по беременности в ранние сроки, а уже родившим - ежеквартальные выплаты. Также есть выплаты для студентов, вступивших в брак;

Бесплатные медицинские услуги студенческим семьям;

Путевки в санатории-профилактории, базы отдыха для студенческих семей с детьми;

Помощь в трудоустройстве женщинам, родившим в период обучения.

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики":