Всероссийский центр для одаренных незрячих детей принял новых учеников

Всероссийский центр для одаренных незрячих детей принял еще восемь учеников. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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«Третий год подряд центр федерального значения принимает из разных регионов России одаренных незрячих ребят, проявляющих выдающиеся академические способности. В Москве при поддержке чутких наставников школьники получают возможность реализовать свой научный и творческий потенциал. Город предоставляет всем учащимся с различными нозологиями лучшие образовательные методики, современные технологии и оборудование для учебы и реабилитации. Но важнее то, что такие дети приобретают веру в успех и поддержку опытных педагогов, а также повышают мотивацию к учебе, равняясь на успехи старших учеников», – приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Алексея Володина.



Отмечается, что Всероссийский центр для одаренных слепых детей третий год принимает учеников с нарушениями зрения. Сейчас в нем учатся 15 детей, а в новом учебном году за парты сядут еще восемь талантливых мальчиков и девочек из разных регионов страны: Саратова, Самары, Нижнего Новгорода, Уфы, Смоленской области, Алтайского края и Москвы. Для зачисления в центр детям нужно пройти вступительный конкурс, который состоит из двух этапов. Первый включает в себя тестирование знаний по математике, русскому и английскому языкам. На втором специалисты федерального Института коррекционной педагогики оценивают кругозор и навыки общения будущих учеников.

В материале сообщается, что в центре незрячие ребята не только осваивают школьную программу, но и раскрывают свои таланты, достигают первых успехов в мире науки, принимают участие в олимпиадах, различных творческих проектах. Среди учеников есть немало участников и победителей Всероссийской олимпиады школьников. Например, Вадим Трифонов стал призером по истории, Егор Мальков – по английскому языку, а Арина Деньмухамедова и Артем Колосков показали отличные знания по экологии, причем Арина стала призером еще и по литературе. Инвалидность по зрению не является препятствием в обучении, к тому же всех детей объединяет желание получать знания.

В классе всего восемь человек, поэтому педагоги могут уделять внимание каждому ребенку. Дети учатся по тем же дисциплинам, что и ученики в обычных школах, только пособия для незрячих выполнены специальным шрифтом. В программу включено изучение английского и итальянского языков. Последний был добавлен факультативно в прошлом году. После уроков образование продолжается: ребята ходят на экскурсии, проводят время в кинотеатре за просмотром фильмов с тифлокомментариями, посещают кружки и секции по интересам. Например, учатся играть на гитаре, писать картины, занимаются бисероплетением или тренируются в секции голбола – адаптивной командной игры с мячом.

Всероссийский центр для слепых обучающихся, проявивших выдающиеся академические способности, создан на базе школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых столичного департамента труда и социальной защиты населения по поручению Татьяны Голиковой, заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики, при поддержке правительства Москвы и участии министерства просвещения Российской Федерации.