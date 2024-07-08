Всероссийский центр для одаренных незрячих детей принял новых учеников
Всероссийский центр для одаренных незрячих детей принял еще восемь учеников. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Третий год подряд центр федерального значения принимает из разных регионов России одаренных незрячих ребят, проявляющих выдающиеся академические способности. В Москве при поддержке чутких наставников школьники получают возможность реализовать свой научный и творческий потенциал. Город предоставляет всем учащимся с различными нозологиями лучшие образовательные методики, современные технологии и оборудование для учебы и реабилитации. Но важнее то, что такие дети приобретают веру в успех и поддержку опытных педагогов, а также повышают мотивацию к учебе, равняясь на успехи старших учеников», – приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Алексея Володина.
Отмечается, что Всероссийский центр для одаренных слепых детей третий год принимает учеников с нарушениями зрения. Сейчас в нем учатся 15 детей, а в новом учебном году за парты сядут еще восемь талантливых мальчиков и девочек из разных регионов страны: Саратова, Самары, Нижнего Новгорода, Уфы, Смоленской области, Алтайского края и Москвы. Для зачисления в центр детям нужно пройти вступительный конкурс, который состоит из двух этапов. Первый включает в себя тестирование знаний по математике, русскому и английскому языкам. На втором специалисты федерального Института коррекционной педагогики оценивают кругозор и навыки общения будущих учеников.
В материале сообщается, что в центре незрячие ребята не только осваивают школьную программу, но и раскрывают свои таланты, достигают первых успехов в мире науки, принимают участие в олимпиадах, различных творческих проектах. Среди учеников есть немало участников и победителей Всероссийской олимпиады школьников. Например, Вадим Трифонов стал призером по истории, Егор Мальков – по английскому языку, а Арина Деньмухамедова и Артем Колосков показали отличные знания по экологии, причем Арина стала призером еще и по литературе. Инвалидность по зрению не является препятствием в обучении, к тому же всех детей объединяет желание получать знания.
В классе всего восемь человек, поэтому педагоги могут уделять внимание каждому ребенку. Дети учатся по тем же дисциплинам, что и ученики в обычных школах, только пособия для незрячих выполнены специальным шрифтом. В программу включено изучение английского и итальянского языков. Последний был добавлен факультативно в прошлом году. После уроков образование продолжается: ребята ходят на экскурсии, проводят время в кинотеатре за просмотром фильмов с тифлокомментариями, посещают кружки и секции по интересам. Например, учатся играть на гитаре, писать картины, занимаются бисероплетением или тренируются в секции голбола – адаптивной командной игры с мячом.
Всероссийский центр для слепых обучающихся, проявивших выдающиеся академические способности, создан на базе школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых столичного департамента труда и социальной защиты населения по поручению Татьяны Голиковой, заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики, при поддержке правительства Москвы и участии министерства просвещения Российской Федерации.