Врач рассказал, как помочь детям-аллергикам после укуса осы

Осы становятся особенно активны летом и могут кусать по два-три раза с перерывами, что провоцирует сильную аллергическую реакцию, рассказала NEWS.ru аллерголог-иммунолог Наталья Морозова. По ее словам, первым делом в таких случаях нужно убрать жало и приложить холод, а также дать пострадавшему антигистаминный препарат.

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"Их укусы болезненные, причем осы могут кусать не один раз, а нападать два или три раза с небольшими перерывами. Если область поражения ядом обширная, это может вызвать сильную аллергическую реакцию. Первым делом нужно попытаться убрать жало и приложить холод. Если под рукой есть антигистаминный препарат, можно дать его ребенку", — рассказала Морозова.



При этом специалист призвала не паниковать раньше времени. Помощь врача необходима, если у ребенка развивается крапивница или отек, и ему трудно дышать. Если же началась анафилактическая реакция, то можно использовать адреналин.

"Однако, опять же, я бы не советовала вводить адреналин всем, кого укусила оса, так как этот препарат «скоропомощный» и имеет побочные эффекты. Используйте только в том случае, если ситуация вышла из-под контроля", — добавила эксперт.



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