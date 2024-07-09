Нейробиолог объяснил, действительно ли дети делают нас счастливыми

Некоторые говорят, что рождение детей — счастье, а другие хотели иметь больше времени для себя при наличии ребёнка. Но делает ли нас всё-таки в целом рождение детей счастливее?

© Ferra.ru

Конечно, ответ на вопрос о том, сделает ли вас наличие детей счастливее, зависит от множества факторов. Но вот что в целом происходит в мозгу человека, когда у него появляется ребёнок.

Процесс родов и кормления грудью приводит к выработке в организме матери окситоцина. Этот гормон усиливает эмоциональные связи и заставляет нас испытывать больше удовольствия от взаимодействия с ребёнком. Трудно представить себе межличностную связь сильнее, чем между матерью и ребёнком. Поэтому эмоции, которые вы испытаете при рождении детей, будут намного интенсивнее, чем те, которые вы, вероятно, ощутите без них.

© BBC Science Focus

Это касается и отцов. Мозг каждого человека запрограммирован на позитивную реакцию на детей и на всё, что имеет с ними общие черты.

Однако это всё вскоре рассеется. Бессонные ночи, грязные подгузники, расходы, беспорядок, тот факт, что жизнь больше вам не принадлежит… Это и многое другое может усилить стресс и связанные с ним негативные эмоции. Но затем вы будете испытывать радость от достижений ребёнка, от сильной любви к нему, от того, как вам хорошо вместе, от наблюдения за его взрослением.

По сути, имеющиеся доказательства говорят о том, что наличие детей может сделать вас счастливее. В то же время это может вас сделать несчастным, заставить испытывать стресс или тревожность. В целом эмоциональные переживания у вас станут интенсивнее: то есть вы будете ощущать все жизненные взлёты и падения сильнее.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.