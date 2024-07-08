Как активные забавы дарят радость и детям, и взрослым

Вспоминаем, какие игры на улице были в нашем детстве и почему они нам нравились. А также знакомимся с развлечениями на свежем воздухе современной молодёжи.

© Омск Здесь

Как бы банально это ни звучало, но лето действительно в разгаре, и хочется больше движения. Во дворе дома, в который я переехала совсем недавно, детвора со всей округи играет на улице до заката. Что удивительно в последнее время, потому что подростки сейчас, будем честными, даже на прогулках предпочитают залипать в гаджетах. А тут одни играют в футбол, пусть и на небольшой территории, другие - в волейбол, третьи - в догонялки и придумывают массу других игр. Мой сын недавно "организовал" детей из нескольких дворов, и они решили поиграть в старую любимую игру всех мальчишек - войнушку. Они бегали с палками-автоматами, брёвнами-пушками с таким воодушевлением по улице, что даже "старшаки" убрали телефоны в карманы и присоединились к второклашкам. Взрослые тоже вечером не забывают погонять мяч или "запустить" несколько "залпов из пушки".

"В детстве мы с друзьями во дворе играли в войнушку. Это было невероятно захватывающе - спорить из-за того попал ты из деревянной палки в друга или не попал. Мы могли спорить часами. Находили какие-то аргументы. Учились договариваться. А когда я стал постарше, тогда начались командные игры: летом футбол, зимой хоккей. Вроде и спорт, а с другой стороны, просто с друзьями время проводишь", - поделился со мной воспоминаниями стендап-комик Сергей Молчанов.



К чему это она, спросите вы. Да к тому, что лето - это время, когда надо вспомнить о том, что на улице с детьми можно весело и с пользой провести время. Вспомните, в какие игры вы любили играть летом в деревне у бабушки или дома на пустыре среди многоэтажек города! В деревне у той самой любимой бабушки я любила играть в лапту. Это просто невероятно интересная командная игра, которая развивает ловкость, быстроту, силу, координацию, игровое мышление, смекалку. И, самое важное, чувство локтя - выиграть можно только сообща и научившись понимать друг друга без слов, по языку тела. Но это я сейчас знаю такие слова, а тогда для меня это была просто весёлая игра. Чтобы в неё поиграть, нужны были только небольшой мячик, палка, либо плоская неширокая доска и с десяток человек.

Конечно, многие из нас играли в догонялки, вышибалы, прятки, прыгали на скакалках. Выдумывали разные задания, а не просто скакали через неё. У нас даже мальчишки присоединялись, но через время сдавались - говорили, что с такими заданиями они не справятся. Были разные варианты прыжков через резиночку. Играли в футбол, гоняли на великах и много чего ещё.

"Я жила в 14-этажке. В доме было очень много детей - мы все заселялись в новый дом в одно время и учились в одной школе. Все дружили и много играли: вышибалы, выше ноги от земли, пионербол, казаки-разбойники. С девочками прыгали в резиночки. Все игры были подвижные. И вся улица была наша, потому что во дворах не было столько машин. Мы спокойно бегали и играли где угодно. Зимой тоже находили себе развлечение - ходили в лес (я жила на Левом берегу и там, где сейчас стоят коттеджи, раньше был просто лес), катались с горок, на лыжах, - рассказала мастер традиционной росписи Наталья Морозкина. - Раньше у детей не было такой занятости: 100 секций с плотным расписанием занятий, как у директора. И родители были заняты своей работой - никто никого никуда не возил. Поэтому с удовольствием развлекали себя сами."



В целом, во все эти игры можно поиграть и сейчас: со своими друзьями, детьми, соседями. Поверьте, это я наблюдаю каждый вечер в своём дворе - никто из взрослых не отказывается лишний раз размяться и в непринуждённой игровой атмосфере пообщаться. Например, друг нашей семьи еженедельно играет в футбол. Все знакомые знают, что вечером в пятницу можно смело искать его на футбольном поле у "Красной Звезды". Он эту игру обожает с детства, с тех пор как мальчишкой разбивал коленки о кочки и траву на импровизированном футбольном поле.

"В детстве у меня, как у всякого советского ребёнка, были классические игры во дворе. Для начала - во дворе частного дома, где я жил с родителями. Там с отцом на пятачке мы играли в хоккей. Затем был двор побольше - около школы 132, там жила моя бабушка. Вот там с друзьями были и футбол с баскетболом летом, и хоккей - зимой", - директор по связям с общественностью ХК "Авангард" Олег Малицкий.



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"Мы в детстве играли в основном в прятки и казаки-разбойники. Потому что это очень подвижные игры. К тому же было интересно прятаться и искать. Улица для этих игр - самое подходящее место и много вариантов, где можно скрыться, чтобы тебя подольше искали. А вот для лапты и других подобных игр места, к сожалению, не хватало во дворе многоквартирного дома", - отметил сооснователь и солист группы Nytt Land Анатолий Пахаленко.



Некоторые наши спикеры вспомнили, что в целом атмосфера на улице, во дворах была тёплой, уютной. Почти в каждом дворе стояли беседки или столы с лавками вокруг. Там по вечерам собирались мужчины и играли в домино. А на скамейках возле подъездов женщины обсуждали, как прошёл день. Все находили время для живого общения, которого сейчас порой не хватает.

"Мы с друзьями со двора играли во все игры. Даже в песок, особенно когда привозили новый, - в этой куче кувыркались все. Собирались все дети, независимо от возраста и пола. Мы играли в вышибалы, кондалы закованы, штандер-стоп, съедобное-несъедобное, прятки, догонялки, шкварной, салки, казаки-разбойники. Даже двор на двор играли. Мне очень нравилось играть в футбол, и у меня хорошо получалось. Меня пацаны всегда звали играть сними. Любовь к этой игре я сохранила до сих пор. Ещё одно особое место в сердце в детстве у меня занимало лазание по деревьям. Вечером, когда уже почти все заходили домой, мы с другом залезали на высокий тополь во дворе, где-то на уровне третьего этажа. Сидя на ветках, много болтали обо всём и смотрели на появляющиеся в небе звёзды. Не знаю, как мы ни разу оттуда не упали, но это было здорово. Любила ходить на рыбалку. Ещё одно развлечение всего двора было печь картошку на пустыре возле дома (сейчас там уже всё застроили). Там было много травы, камышей. Летом это всё засыхало, и взрослые туда почти не ходили. Мы разжигали костёр и потом в угли кидали картошку. Там, где было некое таинство, - нравилось всем", - погрузилась в воспоминания мастер-тренер, автор тренировочных и восстановительных программ, основатель спортивного центра "Адреналин" Ирина Мартынова.



Например, будущей приме-балерине Омского музыкального театра Нине Маляренко в детстве нравилось не только кататься на велосипеде, но и представлять себя героиней любимых сериалов.

"В детстве мне нравился сериал "Зачарованные" (18+). Ещё в начальной школе мы с моей подругой Марьяной играли в этот сериал на улице. У нас была книга тайн с её эмблемой из сериала. Она была "Фиби", а я "Прю". Мы превращали невидимых злых демонов в замёрзшие статуи или "убивали" их. Варили зелье, писали заклинания. Ещё один из моих любимых сериалов детства - "Зена - королева воинов" (16+). Часто играла в неё. У меня даже был комбинезон похожий на костюм Зены. Ещё я была девочкой среди мальчишек. Мы всегда катались на велосипедах. У нас была своя банда. Катались, что-то придумывали", - рассказала о своих играх на улице Нина Маляренко.



Физическая активность и игры на свежем воздухе важны для здоровья людей, особенно детей. Они способствуют развитию координации, умению общаться, выражать эмоции и развитию мозговой деятельности. Дети должны иметь возможность играть на улице, получать настоящие эмоции и развиваться физически. Полезно это и взрослым, чтобы скинуть напряжение рабочего дня, расслабиться и пообщаться.

Современные развлечения на улице

© Омск Здесь

© Омск Здесь

© Омск Здесь

© Омск Здесь

Сейчас подростки часто на улице занимаются паркуром, катаются на скейтборде, выполняя невероятные трюки на специализированных площадках. Чем бы мы ни занимались, выходя на прогулку, главное, чтобы это было с пользой для нас и не вредило окружающим.