Нарколог предупредил о первых признаках наркозависимости у детей

Одним из первых признаков наркозависимости у детей является изменение аппетита, рассказал NEWS.ru психиатр, нарколог Василий Шуров. Специалист уточнил, что также стоит обратить внимание на странное поведение или запахи. По его словам, определить развитие зависимости на ранних этапах достаточно тяжело.

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"На ранних этапах развития зависимости распознать ее тяжело, надо быть сильно в курсе дел своего ребенка. Самые распространенные признаки, указывающие на то, что ваш ребенок стал систематически употреблять запрещенные вещества, – странное поведение, странный запах, изменение аппетита", — пояснил Шуров.



Нарколог отметил, что также встревожить должны проблемы со сном, потеря или набор веса, появление странных дел, увеличившиеся траты. Кроме того, на употребление запрещенных веществ может указывать изменение в поведении, например, если ребенок стал слишком разговорчивым или, наоборот, молчаливым, предупредил он.

По его словам, важно присмотреться к окружению подростка. Он посоветовал воспользоваться тестами на выявление наркотических препаратов, которые продаются в любой аптеке, при наличии подозрений.

"Если вы замечаете любые изменения в поведении ребенка, которых ранее не было, – первым делом необходимо исключить зависимости. Нужно быть с ребенком на одной волне. Сразу попытайтесь понять. Не ругайте ребенка, не начинайте разговор с претензий. Попытайтесь понять, что у него происходит, спросите об этом", — заключил Шуров.



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