Эксперты объяснили, каким правилам дорожного движения необходимо обучить ребенка

«Объясняем.рф»: объясните ребёнку, что кататься вдвоём на самокате нельзя. Каждый из нас в детстве сбивал себе коленки, катаясь на велосипеде. Но времена меняются, и дети всё чаще подвергаются куда большим опасностям. Например, катаясь по проезжей части на велосипеде или несясь вдвоём на самокате. Разбираемся, как рассказать ребёнку о правилах дорожной безопасности.

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Как кататься

Как рассказали специалисты портала «Объясняем.рф», важно донести ребёнку важность того, что кататься нужно в защитной экипировке. Это шлем и накладки на колени и локти. Но даже с защитой стоит избегать опасных манёвров во время езды. Например, нельзя:

Ездить без рук;

Кататься на самокате вдвоём;

Превышать скоростной режим;

Кататься в тёмное время суток;

Перевозить с собой что-то, что мешает управлению.

Плюс стоит объяснить ребёнку, что нельзя подъезжать близко к ямам, обрывам, бордюрам, люкам и прочим препятствиям.

Правила дорожного движения

Эксперты напомнили, где допустимо катание детей разных возрастов.

7 лет. Кататься на велосипеде можно только под присмотром взрослых и только по тротуару;

Кататься на велосипеде можно только под присмотром взрослых и только по тротуару; 8−13 лет. Ездить по тротуарам и дорогам нельзя, а вот по паркам, полянам и велосипедным дорожкам — пожалуйста;

Ездить по тротуарам и дорогам нельзя, а вот по паркам, полянам и велосипедным дорожкам — пожалуйста; 14 лет и больше. Можно кататься по дороге с правой стороны от проезжей части, если рядом нет велосипедной дорожки.

Переходить пешеходный переход нужно пешком, ведя транспорт рядом с собой.

О том, чем опасна езда на электросамокате вдвоём, «Секрет» рассказал в этом материале.