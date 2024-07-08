Эксперты объяснили, каким правилам дорожного движения необходимо обучить ребенка

Как научить ребёнка соблюдать правила дорожной безопасности? Памятка
«Объясняем.рф»: объясните ребёнку, что кататься вдвоём на самокате нельзя. Каждый из нас в детстве сбивал себе коленки, катаясь на велосипеде. Но времена меняются, и дети всё чаще подвергаются куда большим опасностям. Например, катаясь по проезжей части на велосипеде или несясь вдвоём на самокате. Разбираемся, как рассказать ребёнку о правилах дорожной безопасности.
Как кататься
Как рассказали специалисты портала «Объясняем.рф», важно донести ребёнку важность того, что кататься нужно в защитной экипировке. Это шлем и накладки на колени и локти. Но даже с защитой стоит избегать опасных манёвров во время езды. Например, нельзя:
- Ездить без рук;
- Кататься на самокате вдвоём;
- Превышать скоростной режим;
- Кататься в тёмное время суток;
- Перевозить с собой что-то, что мешает управлению.
Плюс стоит объяснить ребёнку, что нельзя подъезжать близко к ямам, обрывам, бордюрам, люкам и прочим препятствиям.
Правила дорожного движения
Эксперты напомнили, где допустимо катание детей разных возрастов.
- 7 лет. Кататься на велосипеде можно только под присмотром взрослых и только по тротуару;
- 8−13 лет. Ездить по тротуарам и дорогам нельзя, а вот по паркам, полянам и велосипедным дорожкам — пожалуйста;
- 14 лет и больше. Можно кататься по дороге с правой стороны от проезжей части, если рядом нет велосипедной дорожки.
Переходить пешеходный переход нужно пешком, ведя транспорт рядом с собой.
О том, чем опасна езда на электросамокате вдвоём, «Секрет» рассказал в этом материале.