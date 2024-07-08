Роспотребнадзор предложил изменить норму йодированной соли для детей

Роспотребнадзор разработал проект постановления по внесению изменений в санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. В частности, ведомством предлагается сократить количество нормы йодированной соли детям в возрасте трех-семи лет до 3 г, говорится в документе, размещенном на портале нормативно-правовых актов.

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В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили ТАСС, что ведомство ужесточает добавление соли в рацион школьников. Для возрастной группы до трех лет установлена норма 3 г соли. Для возрастной группы до семи лет проект изменений в санитарные правила, предусматривает снижение с 5 г до 3 г соли.

Также в Роспотребнадзоре ТАСС пояснили, что для детей с 7 до 11 лет также будет проведена корректировка потребления соли с 5 г до 3 г.

"Помимо этого, при организации питания детей теперь в проекте прямо предусмотрена необходимость организации контроля температуры блюд на линии раздачи", - заключили в ведомстве.



Дефицит йода является распространенной патологией, особенно среди детей раннего возраста и женщин. Одним из своевременных способов профилактики йодного дефицита является универсальная йодизация соли. Поэтому рекомендуется использовать в пищу именно йодированную соль.

Согласно данным Минздрава РФ, вследствие дефицита йода в рационе ежегодно в России в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы. В условиях йодного дефицита возрастает риск рака щитовидной железы и регистрируются отдельные случаи йододефицитного кретинизма. Суточная норма йода для человека должна составлять 150-200 мкг, когда жители России в среднем потребляют в два-три раза меньше - до 80 мкг.