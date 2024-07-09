Дети подвержены солнечным ожогам больше взрослых, мнение эксперта

Педиатр Одинаева: дети подвержены солнечным ожогам больше взрослых
Главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева заявила, что дети подвержены солнечным ожогам больше взрослых.
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
«Основной симптом — покраснение поражённого участка кожи. До него больно дотронуться, вдобавок может начаться отёк. На особенную серьёзность ожога указывает повышение температуры, озноб, головная боль и слабость», — сказала Одинаева.
По её словам, ребёнка нужно отвести в тень или прохладное место, приложить прохладный компресс и охлаждать повреждённую кожу в течение десяти
минут несколько раз в течение первого дня. Когда сильная боль пройдёт, место ожога можно смазать увлажняющим кремом, гелем или лосьоном.
Если кожа сильно обгорела и ребёнок стал вялым, необходимо обратиться к врачу.
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