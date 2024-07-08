ЕГЭ на 400 баллов сдал один выпускник в России

Один выпускник в России сдал ЕГЭ на 400 баллов, следует из презентации главы Рособрнадзора Анзора Музаева, передает 8 июля РИА Новости. Еще 42 человека сдали экзамен на 300 баллов.

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200-балльниками в 2024 году стали 648 школьников, 100-балльниками — 8691 выпускник.

Рекорд удалось установить выпускнице Бауманской инженерной школы № 1580, сообщают СМИ. По всем четырем экзаменам — русскому языку, профильной математике, физике и информатике — она набрала 100 баллов.

Ранее сообщалось, что по итогам ЕГЭ-2024 впервые число стобалльников по профильной математике в России превысило 1000. Таких выпускников в этом году 1165, и они есть в каждом регионе. Одновременно на 25 тысяч стало больще число тех, кто набрал по этому предмету 60 и более баллов. Доля тех, кто не набрал минимальные 27 баллов, снизилась с 9 до 6,5%, следовало из данных Рособрнадзора.