В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ-2024 прошел штатно

Единый государственный экзамен в России в текущем году прошел штатно. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

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Руководитель федеральной службы отметил высокий организационный уровень ЕГЭ.

«Все ситуации единичные, которые вылезали — они были отработаны и нами, и регионами, и другими структурами», — подчеркнул Музаев.



Глава Рособрнадзора добавил, что экзамен всегда должен совершенствоваться.

В 2024 году около 700 тысяч школьников сдали ЕГЭ в основной период, более 113 тысяч человек решили впервые пересдать один из предметов по новому порядку.