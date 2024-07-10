В Мосгордуме поддержали идею штрафовать родителей за курение детей

Взрослые должны заботиться о здоровье подростков и контролировать их поведение.

Со школьниками стоит проводить беседы о вреде табака.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила депутат Мосгордумы VII созыва, член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

«По Семейному кодексу ответственность за детей несут родители, в данном случае за их здоровье тоже. Поскольку курение вредит здоровью детей, то родители должны принимать в этом участие. Идея Метелева абсолютно правильная, потому что каким другим способом? Мы же не можем штрафовать самих детей — они несовершеннолетние. Родители уделяли бы больше внимания детям, беседы о том, что это нельзя. Я считаю, что правительство здесь, наверное, побоялось каких-то социальных последствий, но в целом идея Метелева абсолютно правильная и трезвая».



Ранее кабмин не поддержал проект закона о штрафах родителей за курение их детей. Сумма штрафа могла составить от 3,7 тыс. до 5 тыс. рублей. Наряду с этим профильная комиссия правительства указала, что сама концепция «заслуживает внимания» и работу в этом направлении можно продолжить. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отзыв об инициативе. Накануне СМИ сообщали, что Минздрав поддержал проект о штрафах для родителей за курение детей младше 16 лет. По данным «Интерфакса», документ одобрили и в Роспотребнадзоре. Автором идеи стал глава думского комитета по молодёжной политике Артём Метелев. Он пояснял, что новую меру ответственности надо ввести «в связи с тотальным курением вейпов в школах и массовыми жалобами учителей и здоровых детей».

Чтобы штрафная мера была эффективной и «уместной», необходимо указать критерии и «читать закон», отметил ранее в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.