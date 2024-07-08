$88.13+0.0195.57+0.59
Почта

Почему малышей нужно водить к стоматологу? Врач объяснила, что происходит на первом приёме

Стоматолог Щербакова: годовалого ребёнка нужно отвести к зубному врачу. Да, первый приём медики рекомендуют провести именно в таком возрасте. Конечно, во рту в лучшем случае будет всего несколько зубов, но специалист смотрит не только их. Что именно будет происходить в кресле дантиста, рассказала детский врач-стоматолог DocDeti Мария Щербакова.

Почему малышей нужно водить к стоматологу? Врач объяснил, что происходит на первом приеме
© Секрет Фирмы

Первый в жизни приём стоматолога

Как правило, к году у ребёнка уже есть несколько зубов. Чаще всего это резцы — снизу и сверху.

Что будет на приёме

Малыш расположится на руках кого-то из родителей. План осмотра длинный, но обычно всё проходит быстро.

Врач проверяет:

  • Наличие кариеса. У малышей он развивается быстро, и важно заметить его вовремя, отметила врач;
  • Форму, размеры и расположение зубов;
  • Гигиену. На зубках совсем маленьких детей уже может быть зубной налёт. Если найдут, специалист объяснит родителям, какие средства гигиены необходимы и как их использовать;
  • Полость рта: дёсны, язык, нёбо, преддверие полости, внутреннюю поверхность щёк. У малышей встречаются проблемы со слизистой — травмы и даже болезни. Причина — они всё тянут в рот;
  • Симметрию лицевой области;
  • Физиологичность открывания рта;
  • Красную кайму губ.

Как подготовить малыша к приёму

Специалист порекомендовала заранее сообщить ребёнку, что вы пойдёте к доктору, который посмотрит зубки.

«Важно эмоциональное состояние взрослого, поскольку дети чутко реагируют на тревогу», — отметила Щербакова.

А в этом материале можно узнать о том, как лечат зубы у детей. Все тонкости «Секрет фирмы» узнал у врача-стоматолога.

Дети
Мария Щербакова