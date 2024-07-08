Почему малышей нужно водить к стоматологу? Врач объяснил, что происходит на первом приеме

Стоматолог Щербакова: годовалого ребёнка нужно отвести к зубному врачу. Да, первый приём медики рекомендуют провести именно в таком возрасте. Конечно, во рту в лучшем случае будет всего несколько зубов, но специалист смотрит не только их. Что именно будет происходить в кресле дантиста, рассказала детский врач-стоматолог DocDeti Мария Щербакова.

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Первый в жизни приём стоматолога

Как правило, к году у ребёнка уже есть несколько зубов. Чаще всего это резцы — снизу и сверху.

Что будет на приёме

Малыш расположится на руках кого-то из родителей. План осмотра длинный, но обычно всё проходит быстро.

Врач проверяет:

Наличие кариеса. У малышей он развивается быстро, и важно заметить его вовремя, отметила врач;

Форму, размеры и расположение зубов;

Гигиену. На зубках совсем маленьких детей уже может быть зубной налёт. Если найдут, специалист объяснит родителям, какие средства гигиены необходимы и как их использовать;

Полость рта: дёсны, язык, нёбо, преддверие полости, внутреннюю поверхность щёк. У малышей встречаются проблемы со слизистой — травмы и даже болезни. Причина — они всё тянут в рот;

Симметрию лицевой области;

Физиологичность открывания рта;

Красную кайму губ.

Как подготовить малыша к приёму

Специалист порекомендовала заранее сообщить ребёнку, что вы пойдёте к доктору, который посмотрит зубки.

«Важно эмоциональное состояние взрослого, поскольку дети чутко реагируют на тревогу», — отметила Щербакова.



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