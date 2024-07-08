Любовь, семья и верность: как поговорить с ребенком о главных ценностях

Праздник семьи, любви и верности напоминает нам, как важно сохранять крепкие отношения с близкими людьми. Это дополнительная возможность объяснить ребенку, что если в семье поддерживают тепло, взаимопонимание и уважение, то она становится источником силы и вдохновения для каждого. Специалист семейного центра ТиНАО Юлия Узденбаева рассказала «Вечерней Москве», как показать детям самые главные ценности.

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По ее словам, в семье, в которой царят любовь, уважение и искренние чувства, легко преодолеть любые преграды и испытания. Именно эти ценности нужно закладывать детям. В дальнейшем они станут фундаментом во взаимоотношениях с другими людьми.

"Этот праздник учит нас тому, что настоящие чувства способны пройти через любые трудности. А на примере истории святых Петра и Февронии можно показать, что любовь может преодолеть многое, главное, чтобы она была искренней. Семья — это место, где тебя всегда ждут и всегда помогут", — отметила Узденбаева.



Издавна семья для людей была основой всего, подчеркнула эксперт. Не зря говорят, что «дерево держится корнями, а человек — семьей» и «все идет из семьи». Но специально написанных правил и руководств, как объяснить все это ребенку, не существует. Да и самим разобраться порой бывает непросто.

"Мы можем только взять за пример чей-то опыт, мироощущение и взгляд со стороны. Можно обратиться к литературе. Например, книга Ольги Примаченко «С тобой я дома» расскажет о том, как любить, оставаясь верным самому себе. Или роман «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт — о важности быть опорой близким. Также полезной будет история «Люди, которые всегда со мной» Наринэ Абгарян — о нескольких поколениях одной семьи, которым пришлось преодолеть много тяжелых испытаний, но они продолжали заботиться друг о друге", — порекомендовала специалист.



Каждый из нас, представляя дом, вспоминает особую атмосферу: родителей, бабушек и дедушек, братьев, сестер, свои традиции. Это именно то, что мы несем внутри себя всю жизнь и затем передаем своим детям. Но если в вашей семье этого нет, то не стоит их выдумывать, «глядя на кого-то», лучше совместными усилиями создать собственные традиции, в которые каждый вложит частицу души, посоветовала эксперт.

"Например, возьмите за правило звонить бабушке по видеосвязи каждую пятницу. Или по вечерам на кухне вместе пить чай. Эти, на первый взгляд, простые вещи — и есть самое ценное, что остается в воспоминаниях детей на многие годы", — предложила Узденбаева.



По ее мнению, семейные вечера за просмотром добрых фильмов помогут увидеть со стороны, каких ошибок стоит избегать, и понять, как важно быть рядом с семьей и ценить ее:

"Например, такие теплые киноленты, как «Твои, мои, наши», «2+1», «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день», «Чудо», сформируют правильные представления о главных ценностях, а совместное времяпровождение станет еще одной традицией вашей семьи."



Помните, что семья — это островок безопасности и защиты. Детям с ранних лет важно видеть желание родителей быть вместе, обсуждать приятные события и решать непростые вопросы сообща. В будущем, столкнувшись с трудностями, ребенок будет стремиться «в семью» — туда, где помогут и поддержат. Это особенно необходимо для ребят, которые вступают в подростковый возраст и только начинают выстраивать взаимоотношения с внешним миром.

"Если же в семье случился разлад, вы перестали понимать друг друга или не чувствуете опору среди близких людей, то оказать необходимую поддержку всегда готовы специалисты семейных центров столицы. Психологи и медиаторы помогут разобраться в трудностях взаимопонимания между членами семьи и урегулировать возникший конфликт", — заключила Узденбаева.



Подробная информация о работе столичных семейных центров размещена на портале «Мой семейный центр». Для записи перейдите на интерактивную карту, выберите удобное учреждение и воспользуйтесь сервисом «Записаться на прием».

Справка

Для поддержки московских семей работают 19 городских организаций помощи родителям с детьми: 16 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.