В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как собрать ребенка в лагерь

В региональном Роспотребнадзоре поделились полезными советами для родителей, собирающих детей в лагерь.

© РИА Новости

Для начала нужно собрать все необходимые документы. К ним относятся: путевка, медицинская справка, копия полиса медицинского страхования, документы, удостоверяющие личность ребенка.

Также стоит уточнить, какие именно документы требуются для поездки в выбранный лагерь.

«Возьмите у врача справку о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления, в том числе содержащую сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями. Указанные сведения вносятся в справку не ранее чем за три рабочих дня до направления в лагерь», – говорится в сообщении.



Одежда и обувь ребенка должны соответствовать сезону и предполагаемому виду отдыха. В лагере могут потребоваться теплые вещи, спортивная одежда и обувь, обувь для посещения душевой, головной убор для защиты от солнца, купальник или плавки, если запланировано купание.

Кроме того, в сумку ребенка следует положить средства гигиены, солнцезащитный крем и средство от комаров.

Чтобы избежать потери вещей, можно подписать их или пометить каким-то другим образом.

В ведомстве не рекомендуют давать ребенку с собой еду или класть большое количество продуктов, которые он не сможет съесть за один раз. Необходимо обратить внимание на сроки годности и условия хранения продуктов. В дороге также пригодится бутылка питьевой негазированной воды.

«Проследите, чтобы у ребенка в сумке не оказалось сигарет, спиртных напитков, колюще-режущих предметов, токсичных, огнеопасных веществ. Дорогостоящие гаджеты и ценные украшения лучше оставить дома», – пишет источник.



Также не стоит отправлять ребенка в лагерь с симптомами ОРВИ или с температурой.