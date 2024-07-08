В кабмине не поддержали штрафы для родителей за курение детей

Законопроект о штрафах для родителей за курение детей не поддержали в кабмине, однако в Правительстве признали, что сама концепция ужесточения антитабачного законодательства «заслуживает внимания». Это следует из отзыва, утвержденного правительственной комиссией по законопроектной деятельности, передает 8 июля ТАСС.

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Действующий закон предусматривает штраф для родителей за распитие детьми алкоголя и употребление наркотиков. Размер санкции — от 1,5 до 2 тыс. рублей. Так, депутаты предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях нормой о штрафах для родителей за курение их детей младше 16 лет. При этом размер наказания будет в 2,5 раза.

Кабмин рекомендовал проработать необходимые изменения в рамках уже поддержанного похожего законопроекта, следует из проекта отзыва. «Представляется целесообразным продолжить работу в рамках указанного законопроекта», — говорится в документе. Речь идет о поправках, разработанных ЛДПР, предлагающих ужесточение штрафа за повторную продажу детям сигарет, вейпов и других табачных изделий.

Напомним, парламентарии направили в Верховный суд и Правительство пакет антитабачных поправок. Среди них - приостановка деятельности торговой точки до 90 дней за повторное нарушение правил продажи табака, а также уголовная ответственность за повторную продажу табака детям.

Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч рублей, на детской площадке — до 30 тысяч рублей. Родителям, чей ребенок младше 16 лет и курит, может грозить штраф до 7 тысяч рублей. Штраф за несоблюдение ограничений продажи никотиносодержащей продукции может составить до 30 тысяч рублей для физлиц, до 100 тысяч — для должностных лиц, до 500 тысяч рублей — для юрлиц.