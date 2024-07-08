Половина заявившихся на пересдачу ЕГЭ не набрали минимальных баллов на основном экзамене

Половина заявившихся на пересдачу ЕГЭ в рамках нового порядка изначально не набрали минимальных баллов на экзамене по этому предмету, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

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"Уже портрет той основной массы, кто выбрал эту пересдачу, определился. Фактически 50% <…> это ребята, которые в том или ином предмете не преодолели [минимальный] порог", - сказал он на пресс-конференции.



Еще чуть больше 31% заявившихся получили результат в 31-40 баллов.

С этого года выпускники смогли воспользоваться правом пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании. Такую возможность поручил предоставить президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию.

4 июля прошли пересдачи по русскому языку, информатике, обществознанию, физике, химии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 5 июля выпускники пересдали биологию, географию, литературу, историю, математику базового и профильного уровней и устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. По данным Музаева, всего на пересдачи заявились более 113 тыс. выпускников.