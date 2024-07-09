Геннадий Онищенко о штрафах для родителей за курящих детей: есть вопросы

Чтобы мера была эффективной и «уместной», необходимо указать критерии и «читать закон».

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Об этом академик РАН и бывший главный санитарный врач России заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Любой шаг в направлении уместен. Насколько это поможет — оценить трудно. Но с точки зрения юридических норм, конечно, есть вопросы. Вопрос состоит в том, что можно тогда и за пьющих детей наказывать? Какими критериями в этом случае пользоваться? Любой запрет, всё, что направлено на снижение потребления — это хорошо, но надо читать закон, чтобы окончательно сказать, насколько он уместен и насколько он эффективным может оказаться».



Накануне кабмин не поддержал проект закона о штрафах родителей за курение их детей. Сумма штрафа могла составить от 3,7 тыс. до 5 тыс. рублей.

Наряду с этим профильная комиссия правительства указала, что сама концепция «заслуживает внимания» и работу в этом направлении можно продолжить. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отзыв об инициативе.

Автором идеи стал глава думского комитета по молодёжной политике Артём Метелев. Он пояснял, что новую меру ответственности надо ввести «в связи с тотальным курением вейпов в школах и массовыми жалобами учителей и здоровых детей».