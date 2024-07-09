Врач предупредил, почему нельзя ругать ребенка за результаты экзаменов

Если ругать ребенка за то, что он плохо сдал ОГЭ, ЕГЭ или другой экзамен, у ребенка может начаться невроз, рассказала «Ридусу» врач-психотерапевт Олеся Жихарева. По ее словам, родители должны поддерживать ребенка, несмотря на результаты экзаменов.

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"В этот период человек как никогда нуждается в поддержке родителей. Есть такое понятие, как отчий дом: у ребенка всегда должна быть открыта в него дверь. Это то, что подкрепляет каждого человека", — объяснила медик.



Врач отметила, что, если поддержки нет, у ребенка может произойти разрыв с родителями. Из-за этого иногда случается формирование психических расстройств, например появляются депрессия и неврозы. В самых тяжелых случаях у ребенка могут возникнуть суицидальные мысли.

"Ребенок — это не сосуд, который надо наполнить своими ожиданиями, а факел, который следует зажечь", — добавила психотерапевт.



Ранее стало известно, что школьники и студенты стали чаще покупать успокоительные препараты и обращаться к психологам и психотерапевтам в период экзаменов. Спрос на препараты вырос на 8%, а их аптечная цена — на 27% по сравнению с прошлым годом.

До этого в селе Яльчики в Чувашии некоторых учениц довели до истерики перед сдачей ЕГЭ по русскому языку. По словам родителей, девочек заставили раздеваться до нижнего белья.