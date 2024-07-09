Депутат выступил за отмену равноправия между отцом и матерью

Теймураз Бараташвили, депутат Ярославской областной думы, предложил закрепить в законе статус отца как главы семьи. По его мнению, именно мужчины являются "носителями врожденной морали и альтруизма", а равноправие родителей ведет к ослаблению "отцовского начала в семье". Согласно заявлению Бараташвили, на это указывают случаи, когда мужчины безразлично относятся к детям и уходят из семьи. Чтобы это исправить, роль отца необходимо сделать обязанностью.

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Кроме того, депутат предложил отменить равноправие в оплате труда. У отцов заработок должен быть существенно выше, так как они "добытчики". Женщины же с двумя детьми должны иметь право работать не более четырех часов в день, получая при этом оплату за полный рабочий день, пишет "Газета.ru".