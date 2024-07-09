Психолог назвала главную задачу родителей в жизни ребенка

Материальные блага – это далеко не все, что могут дать родители детям. Кроме них, есть еще духовная сторона воспитания и взаимодействия. Психолог Лариса Выжва рассказала «ФедералПресс», какую роль в жизни ребенка на самом деле занимают мать и отец.

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Формирование личности ребенка в семье при влиянии матери

Родители – это первые люди, которых малыш видит при рождении. По словам Выжвы, мать имеет для ребенка главное значение, она за ним ухаживает, она его кормит. Психика ребенка формируется еще в утробе матери. После рождения запускаются все процессы при помощи влияния матери на малыша.

«Режим кормления с матерью очень важен. Взаимодействие с матерью очень важно. Ведь мама – это не только тот человек, который удовлетворяет физические потребности младенца. Она должна удовлетворять его эмоциональные потребности, потому что эмоциональный канал – это тот канал, через который новорожденный ребенок и вообще потом грудничок где-то примерно до года имеет какие-то связи с реальностью, с внешним миром», – отметила психолог.



Ребенку нужно разделить себя и не себя, и мать играет в этом огромнейшую роль.

Функции отца в формировании личности ребенка

В процессе формировании личности ребенка позже подключается отец. Психолог отмечает, что отец воспринимается не как человек, а как функция, потому что это совершенно другой функционал, отличный от материнского.

«У меня был случай, когда у моей клиентки были дети-близнецы, мальчишки. И они поделили родителей. То есть у одного мамой была мама, а у другого мамой был папа», – отметила специалист.



По словам Выжвы, малышам нужен был именно тот, кто выполняет функцию матери. Причем в разных жизненных ситуациях ее может выполнять не только биологическая мать. Это может быть бабушка, отец, дедушка и другие близкие родственники. Каждый случай индивидуален и зависит от ситуации.

«Главная задача взрослых в формировании личности ребенка – обеспечить его правильное развитие», – подытожила психолог.



Прекрасно, если родители и близкие блестяще исполняют свои роли, давая хороший старт в жизни своим детям. Однако случается и так, что роли в семье меняются, а взрослые перестают понимать, кто за что отвечает. Это катастрофическое явление для психики ребенка, и его последствия могут быть долгосрочными. Ранее клинический психолог Иван Карнаух рассказал «ФедералПресс», какие семейные порядки предусмотрены природой и как применять их в воспитании своих детей.