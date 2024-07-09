Психолог рассказала, как развод родителей сказывается на ребенке

Клинический психолог Анастасия Кардиакос заявила, что вмешивать детей в решение взрослых судеб — неверная стратегия, потому что ребенок не может нести ответственность за взрослое счастье. Если родители приняли решение о разводе, они должны минимально вмешивать в этот процесс детей.

— Нельзя забывать, что есть наши взрослые дела, где ребенок никак не виноват и не участвует. Не стоит его назначать решителем взрослых судеб: ты реши, ты скажи. Договоритесь взрослыми, обсудите и принесите это решение ребенку, — отметила она в комментарии «Радио 1».



Если родители не прекращают судебные разбирательства, то у детей может повыситься тревожность. Дети начинают переживать, что их слова или поступки могут нанести вред кому-то из родителей.

По словам психолога, сложнее всего пережить развод родителей школьникам от 6 до 12 лет. В этом возрасте дети создают для себя примеры, рисуют для себя кумиров. Если у детей есть родители, которые демонстративно все решают, то скорее всего этот ребенок будет склонен к истерикам и демонстративному поведению.

Ранее журналистка Светлана Бондарчук призналась, что пять лет думала о разводе с режиссером Федором Бондарчуком, но не решалась расстаться с ним.