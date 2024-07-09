Беговел или самокат: ортопед рассказал, что полезней для ребенка

Беговел или самокат: ортопед рассказал, что полезней для ребёнка
Многие родители задумываются: комфортнее ребёнку кататься на самокате или на беговеле? Но вопрос нужно ставить иначе: какой транспорт менее травматичен. Калининградский ортопед Маргарита Мукнаева рассказала «Клопс», на что следует обратить внимание при выборе первого транспорта малыша.
Для безопасного катания и на беговеле, и на самокате есть одно обязательное условие, подчеркнула доктор. Мышечный корсет ребёнка должен иметь достаточный тонус для поддержания позвоночника в правильном положении.
«Если у малыша есть сколиоз, то оба этих транспортных средства приведут к ухудшению ситуации», — обратила внимание Мукнаева.
Самокат
Длительное катание, особенно по неровной поверхности, может вызывать повышенную нагрузку на коленные, голеностопные и тазобедренные суставы. Избежать этого поможет простая смена ведущей ноги и сокращение времени катания.
«Всё хорошо в меру! Любое передвижение на детском транспорте должны контролировать родители. Это снизит риски травм», — прокомментировала ортопед.
Беговел
Велосипед без педалей позволяет малышу устойчиво держаться за руль и кататься, отталкиваясь от земли ногами.
«Если ребёнок сидит на беговеле ровно: на седалищных буграх, не завален набок и правильно держит поясницу — пусть катается на здоровье», — отметила врач.
Катание на любом двухколёсном транспорте будет безопаснее, если соблюдать простые правила:
- Использовать детскую защитную экипировку: шлем, наколенники, налокотники;
- Следить за правильной посадкой и положением тела ребёнка;
- Ограничивать время катания и делать перерывы;
- Проводить регулярные профилактические осмотры у травматолога-ортопеда.
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