Нейросети и школа: пять способов повысить эффективность обучения

Не спешите ругать детей за то, что они часами сидят в Интернете. Вместо этого попробуйте внедрить искусственный интеллект и нейросети в процесс обучения, это поможет детям стать успешнее, привьет интерес к знаниям и исследованию нового.

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Расскажем про топ-5 способов использования нейросетей в сфере образования, которые репетиторы и ученики онлайн-платформы Myalfaschool используют на занятиях.

Персонализированный подход

Каждый ребенок уникален и по-своему воспринимает информацию. Традиционная школьная система не учитывает психологию и потребности всех учеников. В результате одни чувствуют себя отстающими, другим хочется больше заданий повышенного уровня и практики.

И тут на помощь приходят нейросети, которые научились анализировать уровень знаний, интересы и предпочтения каждого ребенка, что помогает создать индивидуальные программы обучения.

Например, платформы вроде Khan Academy используют нейросети для подбора учебных материалов, которые наиболее соответствуют текущему уровню знаний и способностям школьника. Это дает каждому возможность учиться в собственном темпе и получать информацию так, как ему удобно. В итоге повышаются мотивация и результаты.

Интерактивные помощники

Нейросети в чат-ботах и виртуальных помощниках моментально отвечают на вопросы ребенка в режиме реального времени, дают дополнительное объяснение по любому предмету.

Такие помощники помогают решить сложные задачи, объяснить трудные концепции или даже предложить интересные проекты. Особенно ощутимой такая польза будет на дистанционных занятиях.

Автоматизированная проверка работ

Проверка домашних и контрольных работ, классное руководство, написание планов — все это отвлекает учителя от его прямых обязанностей по взаимодействию с учениками.

Нейросети помогают автоматизировать рутинную работу: они быстро и точно проверяют работы учеников и дают обратную связь. Это экономит время педагога и позволяет сосредоточиться на самом важном.

Программы вроде Grammarly используют нейросети для проверки грамматики и стиля и для предложений по улучшению текста на английском языке. Только представьте: Grammarly мгновенно проверяет сотни тестов и домашних заданий, выявляет ошибки и оценивает уровень выполнения заданий, пока учитель пьет чай, повышает квалификацию на курсах или уделяет время отстающему ученику!

Улучшение навыков изучения иностранных языков

Приложения вроде Duolingo используют ИИ для адаптации уроков под уровень пользователя, предлагая оптимальные задания для развития языковых навыков. Нейросети анализируют произношение, помогая улучшить акцент, интонацию и пр.. Они используют базы с миллионами текстов и словарей, аудиозаписей и диалогов. Они научились создавать сценарии диалогов, где ученик может общаться с виртуальным собеседником и отрабатывать навыки говорения.

А ведь интерактивность в изучении иностранного – один из самых важных и эффективных инструментов.

Проведение опытов в виртуальных лабораториях

Тысячи учеников уже попробовали заниматься в виртуальных лабораториях по химии и биологии. Здесь проводят сложные химические реакции, эксперименты, изучают анатомию человека, манипулируя трехмерными моделями. При этом дети находятся в полной безопасности.

Одним из самых популярных приложений считается VR Chemistry Lab. Это российская разработка, созданная совместно с учеными МГУ. Приложение адаптировано под школьную программу, поможет с подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. В виртуальной лаборатории более 50 практических опытов с переводом на русский язык. Есть возможность подключения личного кабинета и отслеживания прогресса учеников.

Полезные нейросети для школьников и учителей

Для работы с текстом:

ChatGPT

Notion AI

Примеры использования для школьников:

Написание эссе и рефератов на различные темы. (Важно: нейросеть не напишет текст за ученика с нуля, это лишь инструмент для работы. Сбор информации, фактчекинг – все это делает сам ребенок).

Редактирование и перефразирование текстов, улучшение грамматики и стиля письменных работ.

Создание структуры проектов и презентаций

Составление чек-листов, списков для учебных проектов и задач.

Художественный перевод для уроков иностранных языков с сохранением стиля.

Для работы с изображениями:

Stable Diffusion

Midjourney

Примеры использования для школьников:

Разработка визуальных материалов, обложек для проектов и презентаций

Создание иллюстраций и графики для для школьных заданий.

Разработка уникальных персонажей для творческих проектов по искусству и литературе.

Для создания презентаций:

Curipod

GPT for Slides

Примеры использования для школьников:

Создание слайдов для презентаций из текстовых описаний.

Разработка презентаций в Google Slides: автоматизация создания визуальных материалов для учебных проектов.

Дополнительные ИИ-инструменты:

Graphmaker: создание красивых графиков и диаграмм для научных проектов и отчетов.

Adobe Enhance: улучшение качества аудиодорожек для мультимедийных проектов и презентаций.

Родителям не стоит бояться технологий и прогресса. Искусственный интеллект делает обучение эффективнее, помогает ученикам лучше понимать и усваивать учебный материал, готовит их к успешному будущему в мире технологий.