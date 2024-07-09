Психолог рассказал, как защитить ребенка от падения из окна

Целая череда трагедий произошла в Нижегородской области. Дети чуть ли не каждый день выпадают из окон. Уже семь случаев. Большая высота практически не даёт крохам шансов выжить… Во всех случаях дети взбирались на подоконник и облокачивались на москитную сетку.

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Роковая высота

Буквально на днях, в понедельник, трагедия произошла в Нижнем Новгороде. На проспекте Кораблестроителей из окна квартиры на 6‑м этаже выпал мальчик. Он погиб. Крохе было три года.

Всего несколькими днями ранее, в минувшую пятницу, случилась беда в Богородске. На улице 1‑я Рязанка из окна выпал полуторагодовалый мальчик. Квартира – на третьем этаже. Когда приехали врачи, малыш был ещё жив. Его довезли до реанимации, но чуда не произошло. Ребёнок умер.

И это не единственная трагедия в этом городе. На улице Туркова из окна квартиры на 5‑м этаже выпала двухлетняя девочка. Её увезли в реанимацию.

Такая же история произошла в Советском районе Нижнего Новгорода. В минувшую среду на улице Вячеслава Шишкова двухлетний мальчик упал из окна квартиры на 4‑м этаже. Кроху увезли в больницу.

Ещё чуть ранее, во вторник, полуторагодовалый мальчик упал с высоты 5‑го этажа на проспекте Кораблестроителей. Местные жители говорят, что якобы родителей не было дома, они оставили малыша под присмотром 15‑летнего брата, и тот отвлёкся. Не исключено, что на телефон.

А вот трагическая история с улицы Льва Толстого в том же Сормовском районе: пятилетняя малышка выпала из окна квартиры на 8‑м этаже. Шансов выжить у девочки не было.

«И мать, и отец убиты горем. Мать руки её целовала, мошек отгоняла», – поделилась страшными подробностями жительница этого дома в соцсети.



Ещё один малыш выпал из окна на улице Попова в Дзержинске. Двухлетний мальчик упал с высоты 3‑го этажа. Его увезли в больницу…

Горшки с цветами на подоконнике – ненадёжная преграда для ребёнка, настолько у него сильно любопытство.

Опасный интерес

Открытые окна притягивают детей как магнит.

«И в этом нет ничего удивительного, – комментирует психолог, гештальт-терапевт семейного центра «Лада» Лейла Байгузина. – Дети – маленькие исследователи. Они активно развиваются, познают мир. А лето – это голоса с улицы, яркая зелень, птицы. Так хочется посмотреть!»



При этом ребёнок, по словам специалиста, опасности не осознаёт. У него нет жизненного опыта. Он не понимает, что может упасть с большой высоты, не знает, чем это грозит.

«Поэтому невозможно ожидать от ребёнка, что он сам догадается: залезать на подоконник нельзя, – продолжает Лейла Байгузина. – Оградить от опасности должны взрослые. При этом недостаточно сказать: «Нельзя». Запрет только подстегнёт любопытство. Нужно простыми, понятному ребёнку словами объяснить, почему нельзя».



Важно

Не садитесь на подоконник, не высовывайтесь из окна. Ребёнок решит: это норма, захочет повторить;

Не ставьте малыша на подоконник, чтобы что-то показать, иначе он поймёт: стоять на подоконнике можно. Подносите к окну на руках и при этом будьте готовы: кроха может сделать резкое движение;

Выходя из комнаты, где находится ребёнок, даже на минуту, закрывайте окно;

Не показывайте ребёнку, как открывается створка.

Красный свет

Но одних слов недостаточно. У ребёнка просто не должно быть возможности залезть на подоконник.

«Необходимо отодвинуть от окон всю мебель, – рассказывают в Следственном управлении СКР по региону. – И, конечно же, не нужно рассчитывать на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Напротив, москитная сетка способствует трагедии: дети чувствуют себя за ней в безопасности, поскольку создаётся мнимая иллюзия закрытого окна».



Свести риск к минимуму помогут дополнительные элементы безопасности на окнах: специальные фиксаторы, замки.

Но главное – не оставлять малышей без присмотра. К слову, большинство нижегородских семей, где случилась беда, – обычные, совсем не маргинальные. Просто для трагедии достаточно нескольких мгновений.

В областном ГУ МЧС говорят, что дети, конечно, ангелы. Но крыльев у них нет.