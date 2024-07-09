Депутат предложил уточнить право мужа подать на развод

Член Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко предложил запретить мужу без согласия жены подавать заявление о расторжении брака во время ее беременности и в течение года после рождения общего ребенка. Сейчас отсутствует уточнение о том, что ребенок должен быть общим. Законопроект об этом опубликован в электронной базе Государственной Думы.

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В Семейном кодексе прописано, что муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка. Депутат считает, что действующая редакция создает ряд правовых и социальных проблем.

«В ситуациях, когда ребенок не является общим для супругов, возникает несправедливое ограничение прав мужа на расторжение брака. Это может приводить к злоупотреблениям со стороны недобросовестных супругов и нарушению принципа равенства прав в семейных отношениях», — говорится в пояснительной записке.



Кроме того, создаются финансовые риски для мужчины, поскольку если брак фактически распался, то в течение года после рождения ребенка все приобретаемое имущество будет считаться совместно нажитым.

Закон вступит в силу 1 января 2025 года.